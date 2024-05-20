Удары россиян по зоне отдыха Харьковщины 19 мая: в водоеме нашли тело еще одного погибшего

Количество жертв российских ударов "Искандерами" по зоне отдыха в Черкасской Лозовой Харьковского района возросло до 7 − тело еще одного погибшего обнаружили 20 мая.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "До 7-ми возросло количество погибших в результате вражеского удара по базе отдыха на Харьковщине. Сегодня при обследовании дна водоема водолазы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС обнаружили тело мужчины".

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Детали: Еще 28 человек в результате обстрела получили ранения.

Ранее сообщалось, что 22 человека находятся в больнице, из них 6 − в тяжелом состоянии в реанимации.

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