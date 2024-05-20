Удары россиян по зоне отдыха Харьковщины 19 мая: в водоеме нашли тело еще одного погибшего
Понедельник, 20 мая 2024, 13:53
Количество жертв российских ударов "Искандерами" по зоне отдыха в Черкасской Лозовой Харьковского района возросло до 7 − тело еще одного погибшего обнаружили 20 мая.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно служба: "До 7-ми возросло количество погибших в результате вражеского удара по базе отдыха на Харьковщине. Сегодня при обследовании дна водоема водолазы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС обнаружили тело мужчины".
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Детали: Еще 28 человек в результате обстрела получили ранения.
Ранее сообщалось, что 22 человека находятся в больнице, из них 6 − в тяжелом состоянии в реанимации.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 19 мая российские войска ударили "Искандерами" по зоне отдыха в Черкасской Лозовой Харьковского района. В результате этой атаки 6 человек погибли и 28 получили ранения. Среди пострадавших работники полиции и скорой помощи, которые прибыли после первого удара.
- В селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела из РСЗО 2 человека погибли и 5 получили ранения. В поселке Ковшаровка того же района в результате российских ударов из РСЗО погибли 3 человека и 4 получили ранения.
- Также 1 человек погиб и 1 пострадал в Волчанске Чугуевского района.