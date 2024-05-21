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В Ірані визначили дату дострокових виборів президента

Олена ІвашківВівторок, 21 травня 2024, 04:32
В Ірані визначили дату дострокових виборів президента
фото: IRNA

Очільники гілок влади в Ірані визначили дату дострокових виборів президента країни - 28 червня.

Джерело: IRNA

Деталі: Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії - з 12 по 27 червня.

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Конституція Ісламської Республіки Іран передбачає формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів та підготовку до президентських виборів.

Що передувало:

  • Раніше повідомлялося, що гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, імовірно, зазнав катастрофи у неділю.
  • 20 травня стало відомо, що рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент Ірану Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ країни та інші офіційні особи.
  • Іранське офіційне агентство новин IRNA повідомило вранці 20 травня, що президент Ірану і міністр закордонних справ країни загинули в результаті аварії вертольота 19 травня.
  • Аварія гелікоптера Раїсі сталась через технічну несправність.

Теми: Іран
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