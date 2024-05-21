Очільники гілок влади в Ірані визначили дату дострокових виборів президента країни - 28 червня.

Джерело: IRNA

Деталі: Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії - з 12 по 27 червня.

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Конституція Ісламської Республіки Іран передбачає формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів та підготовку до президентських виборів.

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