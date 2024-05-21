В Ірані визначили дату дострокових виборів президента
Вівторок, 21 травня 2024, 04:32
Очільники гілок влади в Ірані визначили дату дострокових виборів президента країни - 28 червня.
Джерело: IRNA
Деталі: Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії - з 12 по 27 червня.
Реклама:
Конституція Ісламської Республіки Іран передбачає формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів та підготовку до президентських виборів.
Що передувало:
- Раніше повідомлялося, що гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, імовірно, зазнав катастрофи у неділю.
- 20 травня стало відомо, що рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент Ірану Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ країни та інші офіційні особи.
- Іранське офіційне агентство новин IRNA повідомило вранці 20 травня, що президент Ірану і міністр закордонних справ країни загинули в результаті аварії вертольота 19 травня.
- Аварія гелікоптера Раїсі сталась через технічну несправність.