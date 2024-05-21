В Иране определили дату досрочных выборов президента
Вторник, 21 мая 2024, 04:32
Руководители ветвей власти в Иране определили дату досрочных выборов президента страны - 28 июня.
Источник: IRNA
Детали: Регистрация кандидатов будет проходить с 30 мая по 3 июня, а период предвыборной кампании - с 12 по 27 июня.
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Конституция Исламской Республики Иран предусматривает формирование совета для управления исполнительными делами страны сроком на 50 дней и подготовку к президентским выборам.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, вероятно, потерпел катастрофу в воскресенье.
- 20 мая стало известно, что спасатели нашли вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел страны и другие официальные лица.
- Иранское официальное новостное агентство IRNA сообщило утром 20 мая, что президент Ирана и министр иностранных дел страны погибли в результате крушения вертолета 19 мая.
- Авария вертолета Раиси произошла из-за технической неисправности.