Руководители ветвей власти в Иране определили дату досрочных выборов президента страны - 28 июня.

Источник: IRNA

Детали: Регистрация кандидатов будет проходить с 30 мая по 3 июня, а период предвыборной кампании - с 12 по 27 июня.

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Конституция Исламской Республики Иран предусматривает формирование совета для управления исполнительными делами страны сроком на 50 дней и подготовку к президентским выборам.

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