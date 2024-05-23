У Росії арештували чергового топгенерала

Російський суд заарештував начальника головного управління зв'язку збройних сил РФ - заступника начальника генерального штабу Вадима Шамаріна.

Джерело: російський "Интерфакс", Meduza

Деталі: Повідомляється, що за даними суду, Шамаріну висунуто обвинувачення в отриманні особливо великого хабара. Поки що високопосадовця оборонного відомства РФ взяли під варту на 2 місяці.

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Шамаріну начебто інкримінують хабарництво під час укладення державних контрактів і що його доставили на допит у кримінальній справі.

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