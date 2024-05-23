У Росії арештували чергового топгенерала
Четвер, 23 травня 2024, 11:05
Російський суд заарештував начальника головного управління зв'язку збройних сил РФ - заступника начальника генерального штабу Вадима Шамаріна.
Джерело: російський "Интерфакс", Meduza
Деталі: Повідомляється, що за даними суду, Шамаріну висунуто обвинувачення в отриманні особливо великого хабара. Поки що високопосадовця оборонного відомства РФ взяли під варту на 2 місяці.
Реклама:
Шамаріну начебто інкримінують хабарництво під час укладення державних контрактів і що його доставили на допит у кримінальній справі.
Передісторія:
- Перед цим, у Росії затримали заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова за підозрою в отриманні хабаря. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.
- Повідомлялось, що Іванов опинився в російському СІЗО та переслідується режимом Путіна внаслідок активних заходів Головного управління розвідки Міноборони України.
- Також у травні затримали начальника управління кадрів Міноборони РФ Юрія Кузнєцова, його теж звинувачують в отриманні хабара. Крім того, колишнього командувача 58-ї армії Івана Попова, який критикував Міноборони РФ, заарештовано у справі про шахрайство.