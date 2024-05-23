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У Росії арештували чергового топгенерала

Станіслав ПогоріловЧетвер, 23 травня 2024, 11:05
У Росії арештували чергового топгенерала
Вадим Шмарин, фото: "РИА Новости"

Російський суд заарештував начальника головного управління зв'язку збройних сил РФ - заступника начальника генерального штабу Вадима Шамаріна.

Джерело: російський "Интерфакс", Meduza

Деталі: Повідомляється, що за даними суду, Шамаріну висунуто обвинувачення в отриманні особливо великого хабара. Поки що високопосадовця оборонного відомства РФ взяли під варту на 2 місяці.

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Шамаріну начебто інкримінують хабарництво під час укладення державних контрактів і що його доставили на допит у кримінальній справі.

Передісторія:

  • Перед цим, у Росії затримали заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова за підозрою в отриманні хабаря. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.
  • Повідомлялось, що  Іванов опинився в російському СІЗО та переслідується режимом Путіна внаслідок активних заходів Головного управління розвідки Міноборони України.
  • Також у травні затримали начальника управління кадрів Міноборони РФ Юрія Кузнєцова, його теж звинувачують в отриманні хабара. Крім того, колишнього командувача 58-ї армії Івана Попова, який критикував Міноборони РФ, заарештовано у справі про шахрайство.

Теми: Росіякорупція
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