В России арестовали очередного топ-генерала

Российский суд арестовал начальника главного управления связи вооруженных сил РФ - заместителя начальника генерального штаба Вадима Шамарина.

Источник: российский "Интерфакс", Meduza

Детали: Сообщается, что по данным суда, Шамарину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Пока чиновника оборонного ведомства РФ взяли под стражу на 2 месяца.

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Шамарину якобы инкриминируют взяточничество при заключении государственных контрактов и что его доставили на допрос по уголовному делу.

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