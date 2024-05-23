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В России арестовали очередного топ-генерала

Станислав ПогориловЧетверг, 23 мая 2024, 11:05
В России арестовали очередного топ-генерала
Вадим Шмарин, фото: "РИА Новости"

Российский суд арестовал начальника главного управления связи вооруженных сил РФ - заместителя начальника генерального штаба Вадима Шамарина.

Источник: российский "Интерфакс", Meduza

Детали: Сообщается, что по данным суда, Шамарину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Пока чиновника оборонного ведомства РФ взяли под стражу на 2 месяца.

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Шамарину якобы инкриминируют взяточничество при заключении государственных контрактов и что его доставили на допрос по уголовному делу.

Предистория:

  • Перед этим, в России задержали заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеру Кремля Владимиру Путину сообщили о задержании Иванова, а министра обороны РФ Сергея Шойгу заранее предупредили об этом.
  • Сообщалось, что Иванов оказался в российском СИЗО и преследуется режимом Путина в результате активных мероприятий Главного управления разведки Минобороны Украины.
  • Также в мае задержали начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, его тоже обвиняют в получении взятки. Кроме того, бывший командующий 58-й армией Иван Попов, который критиковал Минобороны РФ, арестован по делу о мошенничестве.

Темы: Росcиякоррупция
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