В России арестовали очередного топ-генерала
Четверг, 23 мая 2024, 11:05
Российский суд арестовал начальника главного управления связи вооруженных сил РФ - заместителя начальника генерального штаба Вадима Шамарина.
Источник: российский "Интерфакс", Meduza
Детали: Сообщается, что по данным суда, Шамарину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Пока чиновника оборонного ведомства РФ взяли под стражу на 2 месяца.
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Шамарину якобы инкриминируют взяточничество при заключении государственных контрактов и что его доставили на допрос по уголовному делу.
Предистория:
- Перед этим, в России задержали заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеру Кремля Владимиру Путину сообщили о задержании Иванова, а министра обороны РФ Сергея Шойгу заранее предупредили об этом.
- Сообщалось, что Иванов оказался в российском СИЗО и преследуется режимом Путина в результате активных мероприятий Главного управления разведки Минобороны Украины.
- Также в мае задержали начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, его тоже обвиняют в получении взятки. Кроме того, бывший командующий 58-й армией Иван Попов, который критиковал Минобороны РФ, арестован по делу о мошенничестве.