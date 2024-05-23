ГУР проаналізувало ситуацію на Харківщині та Сумщині: Те, що відбувається, – не наступ на Харків

Станом на кінець травня російські окупаційні війська продовжують прикордонну операцію на Харківщині, водночас це не є спробою наступу на обласний центр. Щодо Сумщини – плани і дії ворога ретельно відстежуються, запевняють у розвідці.

Джерело: представник Головного управління розвідки МОУ капітан Андрій Юсов в інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна", показаному в ефірі телемарафону 23 травня

Деталі: За словами Юсова, можна констатувати: "те, що ворог планував, він не досяг навіть близько. Завдяки, насамперед, діям українських Сил безпеки та оборони".

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Загалом навпроти Харківщини та Сумщини противник сконцентрував угруповання – в понад 50 тисяч.

Стосовно бойових дій у Харківській області представник ГУР зазначив, що "Наразі ми бачимо саме прикордонну операцію. Те, що відбувається – не наступ на Харків".

Щодо загроз для Сумського напрямку Юсов наголосив наступне.

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Пряма мова: "Якщо будуть підстави для занепокоєння, безумовно – про це будуть офіційно повідомляти. Ситуація там добре відома, плани і ресурси ворога – також".

Що передувало: За даними Генштабу ЗСУ, російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів у Харківській області, таким чином намагаючись примусити українську сторону задіяти додаткові бригади з резерву.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сказав, що очікує важкі бої у Харківській області, оскільки йому відомо, що росіяни готуються до спроб подальшого наступу.

17 травня російський правитель Володимир Путін заявив, що "станом на сьогоднішній день" РФ не планує захопити український Харків.