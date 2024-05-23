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ГУР проаналізувало ситуацію на Харківщині та Сумщині: Те, що відбувається, – не наступ на Харків

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 травня 2024, 12:56
ГУР проаналізувало ситуацію на Харківщині та Сумщині: Те, що відбувається, – не наступ на Харків
скриншот мапи Deep State станом на 23.05.24

Станом на кінець травня російські окупаційні війська продовжують прикордонну операцію на Харківщині, водночас це не є спробою наступу на обласний центр. Щодо Сумщини – плани і дії ворога ретельно відстежуються, запевняють у розвідці.

Джерело: представник Головного управління розвідки МОУ капітан Андрій Юсов в інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна", показаному в ефірі телемарафону 23 травня

Деталі: За словами Юсова, можна констатувати: "те, що ворог планував, він не досяг навіть близько. Завдяки, насамперед, діям українських Сил безпеки та оборони".

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Загалом навпроти Харківщини та Сумщини противник сконцентрував угруповання – в понад 50 тисяч.

Стосовно бойових дій у Харківській області представник ГУР зазначив, що "Наразі ми бачимо саме прикордонну операцію. Те, що відбувається – не наступ на Харків".

Щодо загроз для Сумського напрямку Юсов наголосив наступне.

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Пряма мова: "Якщо будуть підстави для занепокоєння, безумовно – про це будуть офіційно повідомляти. Ситуація там добре відома, плани і ресурси ворога – також".

Що передувало: За даними Генштабу ЗСУ, російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів у Харківській області, таким чином намагаючись примусити українську сторону задіяти додаткові бригади з резерву.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сказав, що очікує важкі бої у Харківській області, оскільки йому відомо, що росіяни готуються до спроб подальшого наступу.

17 травня російський правитель Володимир Путін заявив, що "станом на сьогоднішній день" РФ не планує захопити український Харків.

Теми: Харківська областьвійнаСумська областьГУР
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