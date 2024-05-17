Путін заявив, що планів захопити Харків у Росії "на сьогодні немає"

Російський правитель Володимир Путін заявив, що "станом на сьогоднішній день" РФ не планує захопити український Харків.

Джерело: керівник країни-агресора, якого цитує пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Що стосується Харкова, то таких планів на сьогоднішній день немає".

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Деталі: Водночас Путін заявив, що російські війська в Харківській області "кожен день рухаються строго за планом і домагаються успіхів".

Нагадаємо: За даними Генштабу ЗСУ російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів у Харківській області, таким чином намагаючись примусити українську сторону задіяти додаткові бригади з резерву.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський очікує важкі бої у Харківській області, оскільки йому відомо, що росіяни готуються до спроб подальшого наступу.

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