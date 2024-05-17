Путін заявив, що планів захопити Харків у Росії "на сьогодні немає"
Російський правитель Володимир Путін заявив, що "станом на сьогоднішній день" РФ не планує захопити український Харків.
Джерело: керівник країни-агресора, якого цитує пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова: "Що стосується Харкова, то таких планів на сьогоднішній день немає".
Деталі: Водночас Путін заявив, що російські війська в Харківській області "кожен день рухаються строго за планом і домагаються успіхів".
Нагадаємо: За даними Генштабу ЗСУ російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів у Харківській області, таким чином намагаючись примусити українську сторону задіяти додаткові бригади з резерву.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський очікує важкі бої у Харківській області, оскільки йому відомо, що росіяни готуються до спроб подальшого наступу.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої. Президент Зеленський підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Окупанти захопили до 10 сіл у Харківській області. В ОСУВ "Хортиця" заявили, що "сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.
- Розвідка Міністерства оборони Великої Британії вважає малоймовірним, що Росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити Харків без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.
- Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що станом на 15 травня евакуація населення чи окремих груп мешканців з Харкова не планується, навпаки наразі до міста приїжджають люди з тих населених пунктів області, де тривають активні бойові дії.