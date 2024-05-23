ГУР проанализировал ситуацию на Харьковщине и Сумщине: Происходящее – не наступление на Харьков

По состоянию на конец мая российские оккупационные войска продолжают пограничную операцию на Харьковщине, в то же время это не является попыткой наступления на областной центр. Относительно Сумщины – планы и действия врага тщательно отслеживаются, уверяют в разведке.

Источник: представитель Главного управления разведки МОУ капитан Андрей Юсов в интервью телеканалу "Мы - Украина", показанном в эфире телемарафона 23 мая

Детали: По словам Юсова, можно констатировать: "то, что враг планировал, он не достиг даже близко. Благодаря, прежде всего, действиям украинских Сил безопасности и обороны".

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В целом напротив Харьковщины и Сумщины противник сконцентрировал группировку – более 50 тысяч.

Относительно боевых действий в Харьковской области представитель ГУР отметил, что "Сейчас мы видим именно пограничную операцию. То, что происходит – не наступление на Харьков".

Относительно угроз для Сумского направления Юсов отметил следующее.

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Прямая речь: "Если будут основания для беспокойства, безусловно – об этом будут официально сообщать. Ситуация там хорошо известна, планы и ресурсы врага – тоже".

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров в Харьковской области, таким образом пытаясь заставить украинскую сторону задействовать дополнительные бригады из резерва.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сказал, что ожидает тяжелых боев в Харьковской области, поскольку ему известно, что россияне готовятся к попыткам дальнейшего наступления.

17 мая российский правитель Владимир Путин заявил, что "по состоянию на сегодняшний день" РФ не планирует захватить украинский Харьков.