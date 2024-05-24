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Шуфрич спрятал семью в Венгрии и переписал активы на подставное лицо – расследование

Михаил Ткач, Татьяна ОлейникПятница, 24 мая 2024, 00:10
Шуфрич спрятал семью в Венгрии и переписал активы на подставное лицо – расследование
Автомобиль, которым пользуется жена Нестора Шуфрича в Будапеште.

Эксдепутат запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич, подозреваемый в государственной измене, после начала полномасштабного вторжения спас свои ценные активы, переписав их на подставное лицо и перевез семью в Венгрию.

Источник: расследование Михаила Ткача

Детали: Журналистам ранее стало известно, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину ряд активов, к которым имел отношение Шуфрич, перешли в собственность компаний, которыми владеет венгр Дьорд Штофа.

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Михаил Ткач заметил автомобиль жены Нестора Шуфрича возле дома, зарегистрированного на венгерского бизнесмена Штофу. По нашим наблюдениям, авто стоит под этим домом каждый день утром и вечером.

Возле автомобиля, которым пользуется Екатерина Майкова, постоянно стоит еще одно авто "Toyota" с украинскими номерными знаками. Благодаря украинской регистрации и источникам в правоохранительных органах УП установила, что владельцем транспортного средства является Михаил Черепаня – сын многолетнего бизнес-партнера и помощника Шуфрича – Вячеслава Черепани.

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В разговоре венгр Штофа сообщил, что не знаком с Шуфричем, его женой и Черепаней. А о том, что Майкова живет в связанном с ним отеле – ничего не знает. Также он не подтверждает, что этот отель зарегистрирован на него. Так же не подтвердил Штофа и то, что на него зарегистрирован ряд активов, ранее принадлежавших Шуфричу.

Жена Шуфрича Майкова бросила трубку, когда мы захотели взять у нее комментарий.

Что предшествовало:

28 марта 2023 журналисты BIHUS Info выяснили, что семья Шуфрича владеет четырьмя имениями в Конча-Заспе и шестью квартирами в Киеве. Тогда же расследователи впервые упомянули венгра Штофу, связанного с компанией Шуфрича.

Предыстория:

Темы: Шуфрич
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