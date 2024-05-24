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Перша група українських пілотів закінчила навчання в США

Олена ІвашківП'ятниця, 24 травня 2024, 04:38
Перша група українських пілотів закінчила навчання в США
F-16, фото з відкритих джерел

Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Арізоні у США.

Джерело: речник Повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ханніган, Politico

Деталі: Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Кількість пілотів та точну дату випуску не повідомляється "з міркувань їхньої безпеки".

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Як пише Politico, з посиланням на слова людини, обізнаної з їхніми пересуваннями, пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки. 

Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16 з Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.

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Теми: СШАавіа
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