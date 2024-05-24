Первая группа украинских пилотов закончила обучение в США
Первая группа украинских пилотов закончила обучение на самолетах F-16 на военной базе в Аризоне в США.
Источник: представитель Воздушных сил Национальной гвардии США Эрин Ханниган, Politico
Детали: Пилоты проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне. Количество пилотов и точную дату выпуска не сообщается "из соображений их безопасности".
Как пишет Politico, со ссылкой на слова человека, знакомого с их передвижениями, пилоты сейчас направляются в Европу для прохождения дополнительной подготовки.
Украина должна получить более 60 истребителей F-16 из Норвегии, Дании, Нидерландов и Бельгии.
Напомним:
- 21 мая стало известно, что десяток украинских военнослужащих завершили обучение в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16.
- Британская газета Evening Standard в материале от 10 мая утверждает со ссылкой на "высокопоставленный военный источник", что Украина получит первые истребители F-16 "в течение считанных недель".
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