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Первая группа украинских пилотов закончила обучение в США

Алена ИвашкивПятница, 24 мая 2024, 04:38
Первая группа украинских пилотов закончила обучение в США
F-16, фото из открытых источников

Первая группа украинских пилотов закончила обучение на самолетах F-16 на военной базе в Аризоне в США.

Источник: представитель Воздушных сил Национальной гвардии США Эрин Ханниган, Politico

Детали: Пилоты проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне. Количество пилотов и точную дату выпуска не сообщается "из соображений их безопасности".

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Как пишет Politico, со ссылкой на слова человека, знакомого с их передвижениями, пилоты сейчас направляются в Европу для прохождения дополнительной подготовки. 

Украина должна получить более 60 истребителей F-16 из Норвегии, Дании, Нидерландов и Бельгии.

Напомним:

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Темы: СШАавиа
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