"Беларускі Гаюн": У Білорусь, де зустрічаються Лукашенко і Путін, прилетів літак Януковича
П'ятниця, 24 травня 2024, 13:46
У Білорусь прилетів літак колишнього президента України Віктора Януковича.
Джерело: повідомлення моніторингової групи "Беларускі Гаюн"
Дослівно: "О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)".
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Деталі: Аналітики не вказують, хто саме може бути на борту, проте зазначають, що востаннє Янукович був у Білорусі в березні 2022 року. Тоді джерела УП в розвідці повідомляли, що Кремль тоді готував Януковича до спецоперації – за одним зі сценаріїв його могли спробувати оголосити "президентом України".
Передісторія:
- 23 травня російський лідер Володимир Путін прилетів до Мінська на зустріч до самопроголошенкого президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Згодом стало відомо, що до Білорусі прилетів новий міністр оборони Росії Андрій Білоусов.