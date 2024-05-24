"Беларускі Гаюн": В Беларусь, где встречаются Лукашенко и Путин, прилетел самолет Януковича

В Беларусь прилетел самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Источник: сообщение мониторинговой группы "Беларускі Гаюн"

Дословно: "В 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолет Виктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)".

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Детали: Аналитики не указывают, кто именно может быть на борту, однако отмечают, что последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года. Тогда источники УП в разведке сообщали, что Кремль тогда готовил Януковича к спецоперации - по одному из сценариев его могли попытаться объявить "президентом Украины".

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