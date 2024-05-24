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В Генштабі заявили, що ставлять за мету використовувати штучний інтелект на полі бою

Олександр ШумілінП'ятниця, 24 травня 2024, 15:11
В Генштабі заявили, що ставлять за мету використовувати штучний інтелект на полі бою
Андрій Лебеденко. Фото: Суспільне

Збройні Сили України ставлять за мету широке впровадження штучного інтелекту, щоб досягнути технологічного домінування на полі бою, чим компенсувати чисельну перевагу противника.

Джерело: заступник Головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко під час брифінгу в Медіацентрі Україна, слова якого наводить Генштаб  

Пряма мова: "Один з основних напрямків роботи Генерального штабу – інноваційна діяльність. Розгорнута масштабна діяльність. І це не просто слова, а факти, доведені дією та результатом".

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"Для того, щоб сьогодні перейти від кількості безпілотних систем до більш нового рівня по якості, ми маємо наміри використання машинного зору, і замахуємося на штучний інтелект. Тому що і в нас є виробники, і ми працюємо з партнерами".

Деталі: За словами Лебеденка українське військо широко працює з вітчизняними виробниками, з країнами-партнерами, які надають необхідні технології. "Ми працюємо над тим, щоб продукти нашого партнерства стали більш масовими, щоб був новий рівень якості. Наша мета - використання штучного інтелекту на полі бою", - сказав він.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Збройні сили будуть використовувати безпілотник SAKER SCOUT зі штучним інтелектом – Міноборони допустило БПЛА до експлуатації.
  • У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити у ЗСУ Сили безпілотних систем.
  • У травні в Україні почне роботу "Залізний полігон", на якому українські виробники зможуть провести випробування зразків зброї на будь-якій стадії їх готовності.

Теми: ГенштабШтучний інтелект
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