В Генштабі заявили, що ставлять за мету використовувати штучний інтелект на полі бою
Збройні Сили України ставлять за мету широке впровадження штучного інтелекту, щоб досягнути технологічного домінування на полі бою, чим компенсувати чисельну перевагу противника.
Джерело: заступник Головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко під час брифінгу в Медіацентрі Україна, слова якого наводить Генштаб
Пряма мова: "Один з основних напрямків роботи Генерального штабу – інноваційна діяльність. Розгорнута масштабна діяльність. І це не просто слова, а факти, доведені дією та результатом".
"Для того, щоб сьогодні перейти від кількості безпілотних систем до більш нового рівня по якості, ми маємо наміри використання машинного зору, і замахуємося на штучний інтелект. Тому що і в нас є виробники, і ми працюємо з партнерами".
Деталі: За словами Лебеденка українське військо широко працює з вітчизняними виробниками, з країнами-партнерами, які надають необхідні технології. "Ми працюємо над тим, щоб продукти нашого партнерства стали більш масовими, щоб був новий рівень якості. Наша мета - використання штучного інтелекту на полі бою", - сказав він.
Передісторія:
- Збройні сили будуть використовувати безпілотник SAKER SCOUT зі штучним інтелектом – Міноборони допустило БПЛА до експлуатації.
- У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити у ЗСУ Сили безпілотних систем.
- У травні в Україні почне роботу "Залізний полігон", на якому українські виробники зможуть провести випробування зразків зброї на будь-якій стадії їх готовності.