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В Генштабе заявили, что ставят целью использовать искусственный интеллект на поле боя

Александр ШумилинПятница, 24 мая 2024, 15:11
В Генштабе заявили, что ставят целью использовать искусственный интеллект на поле боя
Андрей Лебеденко. Фото: "Суспільне"

Вооруженные Силы Украины ставят целью широкое внедрение искусственного интеллекта, чтобы достичь технологического доминирования на поле боя, чем компенсировать численное преимущество противника.

Источник: заместитель Главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко во время брифинга в Медиацентре Украина, слова которого приводит Генштаб 

Прямая речь: "Одно из основных направлений работы Генерального штаба - инновационная деятельность. Развернута масштабная деятельность. И это не просто слова, а факты, доказанные действием и результатом".

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"Для того, чтобы сегодня перейти от количества беспилотных систем к более новому уровню по качеству, мы намерены использования машинного зрения, и замахиваемся на искусственный интеллект. Потому что и у нас есть производители, и мы работаем с партнерами".

Детали: По словам Лебеденко украинское войско широко работает с отечественными производителями, со странами-партнерами, которые предоставляют необходимые технологии. "Мы работаем над тем, чтобы продукты нашего партнерства стали более массовыми, чтобы был новый уровень качества. Наша цель - использование искусственного интеллекта на поле боя", - сказал он.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вооруженные силы будут использовать беспилотник SAKER SCOUT с искусственным интеллектом - Минобороны допустило БПЛА к эксплуатации.
  • В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать в ВСУ Силы беспилотных систем.
  • В мае в Украине начнет работу "Железный полигон", на котором украинские производители смогут провести испытания образцов оружия на любой стадии их готовности.

Темы: ГенштабИскусственный интеллект
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