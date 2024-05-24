В Генштабе заявили, что ставят целью использовать искусственный интеллект на поле боя
Вооруженные Силы Украины ставят целью широкое внедрение искусственного интеллекта, чтобы достичь технологического доминирования на поле боя, чем компенсировать численное преимущество противника.
Источник: заместитель Главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко во время брифинга в Медиацентре Украина, слова которого приводит Генштаб
Прямая речь: "Одно из основных направлений работы Генерального штаба - инновационная деятельность. Развернута масштабная деятельность. И это не просто слова, а факты, доказанные действием и результатом".
"Для того, чтобы сегодня перейти от количества беспилотных систем к более новому уровню по качеству, мы намерены использования машинного зрения, и замахиваемся на искусственный интеллект. Потому что и у нас есть производители, и мы работаем с партнерами".
Детали: По словам Лебеденко украинское войско широко работает с отечественными производителями, со странами-партнерами, которые предоставляют необходимые технологии. "Мы работаем над тем, чтобы продукты нашего партнерства стали более массовыми, чтобы был новый уровень качества. Наша цель - использование искусственного интеллекта на поле боя", - сказал он.
Предыстория:
- Вооруженные силы будут использовать беспилотник SAKER SCOUT с искусственным интеллектом - Минобороны допустило БПЛА к эксплуатации.
- В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать в ВСУ Силы беспилотных систем.
- В мае в Украине начнет работу "Железный полигон", на котором украинские производители смогут провести испытания образцов оружия на любой стадии их готовности.