Сім’ї полонених закликають обміняти Шуфрича та митрополита Павла на захисників
Громадська організація "Спільнота Оленівки" закликала президента, очільника ГУР, Офіс президента та інші державні органи обмінювати зрадників і колаборантів на поранених військовополонених під час теракту в Оленівці в ніч на 29 липня 2022 року.
Джерело: дружина українського захисника Марія Алєксєєвич в коментарі УП, представниця ГО "Спільнота Оленівки"
Деталі: За даними організації близько 120 поранених тієї ночі досі утримуються в полоні, 59 з них - важкопоранені, але про більшість з них немає інформації вже понад рік.
У зверненні просять обміняти В’ячеслава Богуслаєва, Нестора Шуфрича, Павла Лебедя, а також священників московського патріархату на українських воїнів.
Алєксєєвич, дружина важкопораненого під час теракту бійця бригади Азов, вважає, що такий механізм обміну необхідно використовувати й пропонувати російській стороні тих, хто може бути їм корисний.
Пряма мова Алєксєєвич: "У 2022 році, коли йшла мова про можливий обмін Віктора Медведчука на оборонців Маріуполя, нам казали, що скоріше неможливо і що він Росії не потрібен. Але його віддали Росії в рамках обміну 21 вересня 2022 року, тоді ж в Україну повернулось 215 наших захисників, які утримувалися в російському полоні 4 місяці.
Наші рідні перебувають в російських катівнях вже два роки й необхідно шукати різні шляхи задля їхнього скорішого повернення".
Більше деталей: Також спільнота просить МЗС долучити до такого обміну країни, які вже брали участь в обмінах – Туреччина, Саудівська Аравія, ОАЕ.
Передісторія:
- 29 липня 2022 року російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.
- У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
- У жовтні Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не може "пробитися силою" до українських військовополонених, яких незаконно утримує РФ, однак "поділяє розчарування" України.
- 29 січня 2023 року в Офісі президента України поскаржилися, що за 6 місяців Міжнародний комітет Червоного хреста так і не направив делегацію в Оленівку.