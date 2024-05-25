Сім’ї полонених закликають обміняти Шуфрича та митрополита Павла на захисників

Громадська організація "Спільнота Оленівки" закликала президента, очільника ГУР, Офіс президента та інші державні органи обмінювати зрадників і колаборантів на поранених військовополонених під час теракту в Оленівці в ніч на 29 липня 2022 року.

Джерело: дружина українського захисника Марія Алєксєєвич в коментарі УП, представниця ГО "Спільнота Оленівки"

Деталі: За даними організації близько 120 поранених тієї ночі досі утримуються в полоні, 59 з них - важкопоранені, але про більшість з них немає інформації вже понад рік.

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У зверненні просять обміняти В’ячеслава Богуслаєва, Нестора Шуфрича, Павла Лебедя, а також священників московського патріархату на українських воїнів.

Алєксєєвич, дружина важкопораненого під час теракту бійця бригади Азов, вважає, що такий механізм обміну необхідно використовувати й пропонувати російській стороні тих, хто може бути їм корисний.

Пряма мова Алєксєєвич: "У 2022 році, коли йшла мова про можливий обмін Віктора Медведчука на оборонців Маріуполя, нам казали, що скоріше неможливо і що він Росії не потрібен. Але його віддали Росії в рамках обміну 21 вересня 2022 року, тоді ж в Україну повернулось 215 наших захисників, які утримувалися в російському полоні 4 місяці.

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Наші рідні перебувають в російських катівнях вже два роки й необхідно шукати різні шляхи задля їхнього скорішого повернення".

Більше деталей: Також спільнота просить МЗС долучити до такого обміну країни, які вже брали участь в обмінах – Туреччина, Саудівська Аравія, ОАЕ.

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