Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Сім’ї полонених закликають обміняти Шуфрича та митрополита Павла на захисників

Роман ПетренкоСубота, 25 травня 2024, 15:30
Сім’ї полонених закликають обміняти Шуфрича та митрополита Павла на захисників
НАСЛІДКИ ВИБУХУ В КОЛОНІЇ ОЛЕНІВКИ 29 ЛИПНЯ, СКРІНШОТ ВІДЕО РОСІЙСЬКИХ ПРОПАГАНДИСТІВ

Громадська організація "Спільнота Оленівки" закликала президента, очільника ГУР, Офіс президента та інші державні органи обмінювати зрадників і колаборантів на поранених військовополонених під час теракту в Оленівці в ніч на 29 липня 2022 року.

Джерело: дружина українського захисника Марія Алєксєєвич в коментарі УП, представниця ГО "Спільнота Оленівки"

Деталі: За даними організації близько 120 поранених тієї ночі досі утримуються в полоні, 59 з них - важкопоранені, але про більшість з них немає інформації вже понад рік.

Реклама:

У зверненні просять обміняти В’ячеслава Богуслаєва, Нестора Шуфрича, Павла Лебедя, а також священників московського патріархату на українських воїнів.

Алєксєєвич, дружина важкопораненого під час теракту бійця бригади Азов, вважає, що такий механізм обміну необхідно використовувати й пропонувати російській стороні тих, хто може бути їм корисний.

Пряма мова Алєксєєвич: "У 2022 році, коли йшла мова про можливий обмін Віктора Медведчука на оборонців Маріуполя, нам казали, що скоріше неможливо і що він Росії не потрібен. Але його віддали Росії в рамках обміну 21 вересня 2022 року, тоді ж в Україну повернулось 215 наших захисників, які утримувалися в російському полоні 4 місяці.

ВІДЕО ДНЯ

Наші рідні перебувають в російських катівнях вже два роки й необхідно шукати різні шляхи задля їхнього скорішого повернення".

Більше деталей: Також спільнота просить МЗС долучити до такого обміну країни, які вже брали участь в обмінах – Туреччина, Саудівська Аравія, ОАЕ.

Передісторія:

  • 29 липня 2022 року російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • У жовтні Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не може "пробитися силою" до українських військовополонених, яких незаконно утримує РФ, однак "поділяє розчарування" України. 
  • 29 січня 2023 року в Офісі президента України поскаржилися, що за 6 місяців Міжнародний комітет Червоного хреста так і не направив делегацію в Оленівку.

Теми: полоненіШуфричРосіяобмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоЗеленський прибув з візитом у столицю Філіппін

В "Укренерго" пояснили, чому наступного тижня буде багато відключень

У понеділок відключення світла можливі протягом усієї доби

Провокація у Франції: Біля Ейфелевої вежі залишили труни з написом про Україну

фото, відеоНа українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці

Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК

Усі новини...
полонені
"Вихід з "Азовсталі" називали евакуацією. Мене на два роки "евакуювали" в російську в'язницю". Історія визволеного з полону 23-річного бійця
"Редіс": 900 оборонців "Азовсталі" 2 роки в полоні. Ми не зупинимось, доки не повернемо всіх
МВС: У північній частині Вовчанська армія РФ бере цивільних у полон, відомо про випадок розстрілу
Останні новини
06:32
ППО і дозвіл бити по Росії сукупно дадуть можливість захистити Харків – ISW
06:04
оновлено, фотоЗеленський прибув з візитом у столицю Філіппін
05:14
Війна в Україні дає можливості для розвідки США завербувати російських шпигунів – ЗМІ
04:36
Росія фінансує пропаганду у Європі через "Правфонд" – The Guardian
03:40
кіберспортЄвропейська кіберспортивна команда G2 перемогла у фіналі IEM Dallas-2024
02:48
фото, відеоУ ставку на Хмельниччині потонули двоє підлітків
01:58
Росіяни вдарили по 10 громадах Сумщини
01:28
Генштаб: На Покровському напрямку – найбільше бойових зіткнень за добу
00:46
волейбол Україна у тай-брейку програла Бельгії, проте вийшла у Фінал чотирьох Золотої Євроліги
00:26
У Харкові було чути звуки вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: