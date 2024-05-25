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Семьи пленных призывают обменять Шуфрича и митрополита Павла на защитников

Роман ПетренкоСуббота, 25 мая 2024, 15:30
Семьи пленных призывают обменять Шуфрича и митрополита Павла на защитников
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА В КОЛОНИИ ОЛЕНОВКИ 29 ИЮЛЯ, СКРЫНШОТ ВИДЕО РОССИЙСКИХ ПРОПАГАНДистов

Общественная организация "Сообщество Еленовки" призвала президента, главу ГУР, Офис президента и другие государственные органы обменивать предателей и коллаборационистов на раненых военнопленных во время теракта в Еленовке в ночь на 29 июля 2022 года.

Источник: жена украинского защитника Мария Алексеевич в комментарии УП, представитель ОО "Сообщество Еленовки"

Детали: По данным организации около 120 раненых той ночи до сих пор удерживаются в плену, 59 из них - тяжелораненые, но о большинстве из них нет информации уже более года.

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В обращении просят обменять Вячеслава Богуслаева, Нестора Шуфрича, Павла Лебедя, а также священников московского патриархата на украинских воинов.

Алексеевич, жена тяжелораненого во время теракта бойца бригады Азов, считает, что такой механизм обмена необходимо использовать и предлагать российской стороне тех, кто может быть им полезен.

Прямая речь Алексеевич: "В 2022 году, когда шла речь о возможном обмене Виктора Медведчука на защитников Мариуполя, нам говорили, что скорее невозможно и что он России не нужен. Но его отдали России в рамках обмена 21 сентября 2022 года, тогда же в Украину вернулось 215 наших защитников, которые содержались в российском плену 4 месяца.

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Наши родные находятся в российских застенках уже два года и необходимо искать различные пути для их скорейшего возвращения".

Больше деталей: Также сообщество просит МИД привлечь к такому обмену страны, которые уже участвовали в обменах - Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ.

Предыстория:

  • 29 июля 2022 года российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. 
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ЧВК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • В октябре Международный комитет Красного Креста заявил, что не может "пробиться силой" к украинским военнопленным, которых незаконно удерживает РФ, однако "разделяет разочарование" Украины.
  • 29 января 2023 года в Офисе президента Украины пожаловались, что за 6 месяцев Международный комитет Красного креста так и не направил делегацию в Еленовку.

Темы: пленныеШуфричРосcияобмен
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