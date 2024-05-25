Семьи пленных призывают обменять Шуфрича и митрополита Павла на защитников
Общественная организация "Сообщество Еленовки" призвала президента, главу ГУР, Офис президента и другие государственные органы обменивать предателей и коллаборационистов на раненых военнопленных во время теракта в Еленовке в ночь на 29 июля 2022 года.
Источник: жена украинского защитника Мария Алексеевич в комментарии УП, представитель ОО "Сообщество Еленовки"
Детали: По данным организации около 120 раненых той ночи до сих пор удерживаются в плену, 59 из них - тяжелораненые, но о большинстве из них нет информации уже более года.
В обращении просят обменять Вячеслава Богуслаева, Нестора Шуфрича, Павла Лебедя, а также священников московского патриархата на украинских воинов.
Алексеевич, жена тяжелораненого во время теракта бойца бригады Азов, считает, что такой механизм обмена необходимо использовать и предлагать российской стороне тех, кто может быть им полезен.
Прямая речь Алексеевич: "В 2022 году, когда шла речь о возможном обмене Виктора Медведчука на защитников Мариуполя, нам говорили, что скорее невозможно и что он России не нужен. Но его отдали России в рамках обмена 21 сентября 2022 года, тогда же в Украину вернулось 215 наших защитников, которые содержались в российском плену 4 месяца.
Наши родные находятся в российских застенках уже два года и необходимо искать различные пути для их скорейшего возвращения".
Больше деталей: Также сообщество просит МИД привлечь к такому обмену страны, которые уже участвовали в обменах - Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ.
Предыстория:
- 29 июля 2022 года российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ЧВК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- В октябре Международный комитет Красного Креста заявил, что не может "пробиться силой" к украинским военнопленным, которых незаконно удерживает РФ, однако "разделяет разочарование" Украины.
- 29 января 2023 года в Офисе президента Украины пожаловались, что за 6 месяцев Международный комитет Красного креста так и не направил делегацию в Еленовку.