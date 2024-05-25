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"Эпицентр" прокомментировал удар в Харькове: Персонал сделал все возможное для эвакуации

Катерина ТищенкоСуббота, 25 мая 2024, 18:59
Эпицентр прокомментировал удар в Харькове: Персонал сделал все возможное для эвакуации
"Эпицентр" в Харькове после удара, фото: Эпицентр К

В компании "Эпицентр К" заявили, что персонал гипермаркета в Харькове сделал все возможное, чтобы эвакуировать посетителей перед ударом РФ.

Источник: "Эпицентр К", мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Детали: В компании "Эпицентр К" сообщили, что после объявления воздушной тревоги персонал сделал все возможное для скорейшей эвакуации посетителей и сотрудников.

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"Однако два удара по центральной части здания произошли за считанные минуты после получения сигнала об опасности. В результате атаки начался масштабный пожар", - пояснили в компании.

Там напомнили, что известно о двух погибших работниках торгового центра. Еще 11 работников ТЦ не выходят на связь. Данные о количестве пострадавших посетителей уточняются.

В компании напомнили, что ранее враг полностью разрушил шесть торговых центров "Эпицентр" в Мариуполе, Чернигове, Буче, Харькове, Херсоне и Никополе. Еще часть объектов сети прекратила работу из-за активных боевых действий, постоянных обстрелов и захвата украинских территорий оккупационными войсками.

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Уничтоженный ТЦ Эпицентр в Харькове был открыт в 2014 году. Его общая площадь составляла 13 300 кв. м.

Харьковская областная прокуратура опубликовала видео момента удара.

В то же время, количество пострадавших в результате удара российских войск по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 35, двое работников погибли, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Что предшествовало: Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, было известно о 2 погибших и 24 пострадавших.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек.

В 17:45 пожар строительного гипермаркета был локализован.

Темы: Харьковвойнаторговля
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