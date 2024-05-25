Удар по "Епіцентру": зросла кількість загиблих і поранених, 16 зниклих безвісти

наслідки удару по "Епіцентру" в Харкові, фото прокуратури

Кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 6, кількість поранених – до 40.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Стало відомо про трьох загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету.

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38 поранених".

Деталі: Згодом Терехов повідомив про 4 загиблих і 40 поранених.

Оновлено: О 22 годині Синєгубов повідомив про 6 людей, які загинули на місці в "Епіцентрі".

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40 людей зазнали травм. 16 людей наразі безвісті зникли.

На місці розгорнутий штаб ліквідації наслідків прильотів. Працює мобільна лабораторія ДНК.

Що передувало: Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 2 загиблих і 35 постраждалих.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.

О 17:45 пожежу будівельного гіпермаркету локалізували.