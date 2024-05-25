Удар по "Эпицентру": возросло количество погибших и раненых, 16 пропавших безвести

последствия удара по «Эпицентру» в Харькове, фото прокуратуры

Количество погибших в результате удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 6, количество раненых – до 40.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Стало известно о трех погибших в результате удара по строительному гипермаркету.

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38 раненых".

Детали: Впоследствии Терехов сообщил о 4 погибших и 40 раненых.

Обновлено: В 22 часа Синегубов сообщил о 6 людях, которые погибли на месте в "Эпицентре".

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40 человек получили травмы. 16 человек пока без вести пропали.

На месте развернут штаб ликвидации последствий прилетов. Работает мобильная лаборатория ДНК.

Что предшествовало: Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, было известно о 2 погибших и 35 пострадавших.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек.

В 17:45 пожар строительного гипермаркета был локализован.