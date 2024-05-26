Пожежу в "Епіцентрі" загасили за 16 годин, триває ідентифікація тіл

Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі в харківському будівельному гіпермаркеті, спричиненої ударами Росії – вогонь поширився на понад 13 тис. кв. м.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко

Деталі: Російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими.

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На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія.

У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки.

Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває.

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Пряма мова Клименка: "Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102.

Родичів першої лінії закликаю здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації".

Що передувало: Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 2 загиблих і 35 постраждалих.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.