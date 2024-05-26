Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Пожежу в "Епіцентрі" загасили за 16 годин, триває ідентифікація тіл

Роман ПетренкоНеділя, 26 травня 2024, 09:46
Пожежу в Епіцентрі загасили за 16 годин, триває ідентифікація тіл
фото: ДСНС

Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі в харківському будівельному гіпермаркеті, спричиненої ударами Росії – вогонь поширився на понад 13 тис. кв. м.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко

Деталі: Російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими. 

Реклама:

На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія.

У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки.

Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Клименка: "Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102.

Родичів першої лінії закликаю здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації".

Що передувало: Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 2 загиблих і 35 постраждалих.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.

Теми: Харківобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Журі присяжних визнало Трампа винним за всіма звинуваченнями

ДоповненоУ Харкові снаряд влучив у п'ятиповерхівку: троє людей загинуло, 16 постраждало

доповненоPolitico: Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю

ОновленоНа Донеччині загинула військова журналістка FREEДОМ

Відсутність відключень тимчасова, незабаром ситуація знову погіршиться – "Укренерго"

"Укренерго" знову не планує відключень світла

Усі новини...
Харків
Зеленський з Харкова звернувся до світу
Удар по "Епіцентру" в Харкові: кількість загиблих зросла до 12
ЗМІ показали нічний розбір завалів у знищеному росіянами "Епіцентрі" в Харкові
Останні новини
03:01
"Шахеди" долетіли до Київщини: в кількох областях оголошена тривога
02:38
На Луганщині пролунали вибухи: окупаційна влада каже про пошкоджений газопровід
01:51
Генштаб: За добу на фронті відбулося 100 боєзіткнень
00:41
Журі присяжних визнало Трампа винним за всіма звинуваченнями
00:21
ДоповненоУ Харкові снаряд влучив у п'ятиповерхівку: троє людей загинуло, 16 постраждало
00:13
"Голосу Америки": Україні підтвердили дозвіл бити по російських силах, що атакують Харківщину
23:44
Новини економіки 30 травня: зупинка експорту цукру до ЄС, погіршення ситуації з відключеннями
23:42
"Зараз мобілізують заради показників, на якість не дивляться": Герой України про проблеми на війні
23:22
Опитування: Майже 50% жителів Угорщини проти, аби ЄС надавав Україні будь-яку допомогу
23:11
Reuters: Генсек НАТО запропонує давати 40 млрд євро на зброю Україні щороку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: