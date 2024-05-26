Пожежу в "Епіцентрі" загасили за 16 годин, триває ідентифікація тіл
Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі в харківському будівельному гіпермаркеті, спричиненої ударами Росії – вогонь поширився на понад 13 тис. кв. м.
Джерело: очільник МВС Ігор Клименко
Деталі: Російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими.
На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія.
У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки.
Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває.
Пряма мова Клименка: "Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102.
Родичів першої лінії закликаю здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації".
Що передувало: Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 2 загиблих і 35 постраждалих.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.