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У Харкові за ДНК опізнали тіло 17-річного хлопця, який загинув в "Епіцентрі" – поліція

Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 травня 2024, 14:50
У Харкові за ДНК опізнали тіло 17-річного хлопця, який загинув в Епіцентрі – поліція
Фото: Харківська ОВа у Telegrma

У Харкові вранці 27 травня знайшли та опізнали за зразками ДНК тіло 17-річного хлопця, який в момент удару знаходився в гіпермаркеті "Епіцентр", наразі відомо про 16 жертв.

Джерело: начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова: "Тіло людини, яке знайшли зранку, належить 17-ти річному Кирилу.  Хлопець жив в Харкові і в той день, як і десятки інших містян, прийшов до гіпермаркету. Впізнати його змогли за ДНК - зразки надала мама загиблого".

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Деталі: За словами правоохоронця, після цього на згарищі виявили рештки ще однієї жертви.

"Залишки робочого одягу вказують на те, що це один з працівників гіпермаркету. Ідентифікація триває. Кількість жертв на цю хвилину - 16 людей", - зазначив Болвінов.

 

Він повідомив, що завдяки дослідженням ДНК вже вдалося впізнати дванадцять жертв ворожого удару, особи ще двох встановили майже одразу, на місці.

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Пошукова операція триває, продовжується і ідентифікація. Тіла повернуть рідним та загиблих одразу, як завершаться пошуки та впізнання.

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Теми: Харківвійнажертви
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