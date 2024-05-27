У Харкові за ДНК опізнали тіло 17-річного хлопця, який загинув в "Епіцентрі" – поліція
У Харкові вранці 27 травня знайшли та опізнали за зразками ДНК тіло 17-річного хлопця, який в момент удару знаходився в гіпермаркеті "Епіцентр", наразі відомо про 16 жертв.
Джерело: начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook
Пряма мова: "Тіло людини, яке знайшли зранку, належить 17-ти річному Кирилу. Хлопець жив в Харкові і в той день, як і десятки інших містян, прийшов до гіпермаркету. Впізнати його змогли за ДНК - зразки надала мама загиблого".
Деталі: За словами правоохоронця, після цього на згарищі виявили рештки ще однієї жертви.
"Залишки робочого одягу вказують на те, що це один з працівників гіпермаркету. Ідентифікація триває. Кількість жертв на цю хвилину - 16 людей", - зазначив Болвінов.
Він повідомив, що завдяки дослідженням ДНК вже вдалося впізнати дванадцять жертв ворожого удару, особи ще двох встановили майже одразу, на місці.
Пошукова операція триває, продовжується і ідентифікація. Тіла повернуть рідним та загиблих одразу, як завершаться пошуки та впізнання.
Що було раніше:
- Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 15 загиблих і 25 постраждалих.
- Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі.
- Станом на ранок 27 травня кількість жертв російського удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові може становити 18 людей − прокуратура спирається на дані про ідентифікованих загиблих, тих, чиї особи ще не становленні, фрагменти тіл та заяви від рідних про зниклих безвісти.