В Харькове по ДНК опознали тело 17-летнего парня, который погиб в "Эпицентре" - полиция

В Харькове утром 27 мая нашли и опознали по образцам ДНК тело 17-летнего парня, который в момент удара находился в гипермаркете "Эпицентр", в настоящее время известно о 16 жертвах.

Источник: начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Прямая речь: "Тело человека, которое нашли утром, принадлежит 17-ти летнему Кириллу. Парень жил в Харькове и в тот день, как и десятки других горожан, пришел в гипермаркет. Опознать его смогли по ДНК - образцы предоставила мама погибшего".

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Детали: По словам правоохранителя, после этого на пепелище обнаружили останки еще одной жертвы.

"Остатки рабочей одежды указывают на то, что это один из работников гипермаркета. Идентификация продолжается. Количество жертв на эту минуту - 16 человек", - отметил Болвинов.

Он сообщил, что благодаря исследованиям ДНК уже удалось опознать двенадцать жертв вражеского удара, личности еще двух установили почти сразу, на месте.

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Поисковая операция продолжается, продолжается и идентификация. Тела вернут родным и погибших сразу, как завершатся поиски и опознания.

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