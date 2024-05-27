В Харькове по ДНК опознали тело 17-летнего парня, который погиб в "Эпицентре" - полиция
В Харькове утром 27 мая нашли и опознали по образцам ДНК тело 17-летнего парня, который в момент удара находился в гипермаркете "Эпицентр", в настоящее время известно о 16 жертвах.
Источник: начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook
Прямая речь: "Тело человека, которое нашли утром, принадлежит 17-ти летнему Кириллу. Парень жил в Харькове и в тот день, как и десятки других горожан, пришел в гипермаркет. Опознать его смогли по ДНК - образцы предоставила мама погибшего".
Детали: По словам правоохранителя, после этого на пепелище обнаружили останки еще одной жертвы.
"Остатки рабочей одежды указывают на то, что это один из работников гипермаркета. Идентификация продолжается. Количество жертв на эту минуту - 16 человек", - отметил Болвинов.
Он сообщил, что благодаря исследованиям ДНК уже удалось опознать двенадцать жертв вражеского удара, личности еще двух установили почти сразу, на месте.
Поисковая операция продолжается, продолжается и идентификация. Тела вернут родным и погибших сразу, как завершатся поиски и опознания.
Что предшествовало:
- Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, было известно о 15 погибших и 25 пострадавших.
- Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара.
- По состоянию на утро 27 мая количество жертв российского удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове может составлять 18 человек − прокуратура опирается на данные об идентифицированных погибших, тех, чьи личности еще не установлены, фрагменты тел и заявления от родных о пропавших без вести.