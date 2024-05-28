ISW: Росія може підписати з Суданом угоду про обмін зброєю
Росія може підписати угоду зі Збройними силами Судану про обмін зброєю для російського логістичного хабу в Порт-Судані на Червоному морі.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Помічник головнокомандувача ЗСС Ясір Аль-Атта заявив 25 травня, що делегація військових найближчим часом вирушить до Росії, щоб укласти угоду про обмін "життєво важливого озброєння і боєприпасів" для російського логістичного центру у Порт-Судані.
Аль-Атта описав запланований російський центр як "не зовсім військову базу".
Відомий російський військовий блогер, нагороджений Кремлем, також стверджував 27 травня, що ЗСС змогли повернути собі кілька районів Хартума завдяки поставкам іранських безпілотників.
Заступник міністра закордонних справ Росії і спеціальний представник президента Росії в Африці і на Близькому Сході Михайло Богданов зустрівся з главою СВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом і кількома іншими суданськими офіційними особами під час дводенного візиту до Судану 28 і 29 квітня.
ISW раніше оцінював, що Росія, можливо, змінить сторону підтримки у громадянській війні в Судані, щоб підтримати ЗСС і створити свою військово-морську базу в Червоному морі.
Військові аналітики вважають, що російська підтримка Збройних сил Судану принесла б велику користь Ірану, оскільки вона зблизила б російську і іранську політику і стратегію в регіоні.
Ключові висновки ISW за 27 травня:
- Парламентська асамблея НАТО закликала країни-члени скасувати свої заборони на використання Україною зброї, наданої Заходом, для нанесення ударів по території Росії.
- Іспанія підписала 10-річну двосторонню угоду про безпеку з Україною 27 травня.
- Українські війська продовжували наносити удари по російських радіолокаційних системах раннього попередження дальнього радіусу дії та нафтогазовій інфраструктурі на території Росії 26 і 27 травня.
- Очільник Росії Володимир Путін заявив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, що Україна не є незалежною державою і що Росія може в односторонньому порядку і силою змінити кордони України.
- Газета The New York Times (NYT) повідомила 26 травня, що представники західних розвідок заявили, що Головне управління Генерального штабу Росії (ГРУ) стоїть за серією низькорівневих диверсійних операцій по всій Європі, які мають на меті зірвати постачання західних озброєнь в Україну і створити видимість європейського руху, що виступає проти підтримки України.
- Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив 27 травня, що підписав документи, які дозволять французьким військовим інструкторам відвідувати навчальні центри в Україні.
- Міністерство оборони Росії запропонувало Вірменії допомогу в ліквідації наслідків повені на півночі Вірменії, хоча Вірменія публічно не зверталася до Росії з проханням про допомогу.
- Російські чиновники розглядають можливість виключення Талібану з переліку заборонених в Росії організацій і, ймовірно, зроблять це найближчим часом.
- Росія може підписати угоду зі Збройними силами Судану (ЗС Судану) про обмін зброєю у російському логістичному центрі у Порт-Судані на Червоному морі.
- Нещодавно українські війська здійснили підтверджені просування поблизу Липців, а російські війська просунулися поблизу Сватового та на північний захід від Авдіївки.
- Російські війська продовжують формалізацію нерегулярних формувань.