ISW: Россия может подписать с Суданом соглашение об обмене оружием

Россия может подписать соглашение с Вооруженными силами Судана об обмене оружием для российского логистического хаба в Порт-Судане на Красном море.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Помощник главнокомандующего ВСС Ясир Аль-Атта заявил 25 мая, что делегация военных в ближайшее время отправится в Россию, чтобы заключить соглашение об обмене "жизненно важного вооружения и боеприпасов" для российского логистического центра в Порт-Судане.

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Аль-Атта описал запланированный российский центр как "не совсем военную базу".

Известный российский военный блогер, награжденный Кремлем, также утверждал 27 мая, что ВСС смогли вернуть себе несколько районов Хартума благодаря поставкам иранских беспилотников.

Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента России в Африке и на Ближнем Востоке Михаил Богданов встретился с главой ВСС Абдель Фаттахом аль-Бурханом и несколькими другими суданскими официальными лицами во время двухдневного визита в Судан 28 и 29 апреля.

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ISW ранее оценивал, что Россия, возможно, изменит сторону поддержки в гражданской войне в Судане, чтобы поддержать СВС и создать свою военно-морскую базу в Красном море.

Военные аналитики считают, что российская поддержка Вооруженных сил Судана принесла бы большую пользу Ирану, поскольку она сблизила бы российскую и иранскую политику и стратегию в регионе.

Ключевые выводы ISW за 27 мая: