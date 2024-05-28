Удар РФ по Харкову 25 травня: знайшли останки 18 загиблого в гіпермаркеті "Епіцентр"
Вівторок, 28 травня 2024, 17:39
У будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" в Харкові знайшли останки 18-го загиблого внаслідок авіаударів, завданих російськими військами 25 травня.
Джерело: міський голова Ігор Терехов у Telegram
Пряма мова: "Щойно знайдено останки 18 загиблого в гіпермаркеті "Епіцентр"".
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Передісторія:
- Російські війська вдень 25 травня вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.
- Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі.
- 27 травня прокурори спільно з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас за 80 метрів від "Епіцентра". Він дивом не долетів до будівельного гіпермаркету.