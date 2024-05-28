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Удар РФ по Харкову 25 травня: знайшли останки 18 загиблого в гіпермаркеті "Епіцентр"

Валентина РоманенкоВівторок, 28 травня 2024, 17:39
Удар РФ по Харкову 25 травня: знайшли останки 18 загиблого в гіпермаркеті Епіцентр
фото прокуратури

У будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" в Харкові знайшли останки 18-го загиблого внаслідок авіаударів, завданих російськими військами 25 травня.

Джерело: міський голова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова: "Щойно знайдено останки 18 загиблого в гіпермаркеті "Епіцентр"".

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Теми: Харківракетний ударвійна
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