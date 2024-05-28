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Удар РФ по Харькову 25 мая: нашли останки 18 погибшего в гипермаркете "Эпицентр"

Валентина РоманенкоВторник, 28 мая 2024, 17:39
Удар РФ по Харькову 25 мая: нашли останки 18 погибшего в гипермаркете Эпицентр
фото прокуратуры

В строительном гипермаркете "Эпицентр" в Харькове нашли останки 18-го погибшего в результате авиаударов, нанесенных российскими войсками 25 мая.

Источник: городской голова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь: "Только что найдены останки 18 погибшего в гипермаркете "Эпицентр"".

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Темы: Харьковракетный ударвойна
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