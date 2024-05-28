Удар РФ по Харькову 25 мая: нашли останки 18 погибшего в гипермаркете "Эпицентр"
Вторник, 28 мая 2024, 17:39
В строительном гипермаркете "Эпицентр" в Харькове нашли останки 18-го погибшего в результате авиаударов, нанесенных российскими войсками 25 мая.
Источник: городской голова Игорь Терехов в Telegram
Прямая речь: "Только что найдены останки 18 погибшего в гипермаркете "Эпицентр"".
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Предыстория:
- Российские войска днем 25 мая ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.
- Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара.
- 27 мая прокуроры совместно с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и следователями СБУ и Нацполиции обнаружили неразорвавшийся боеприпас в 80 метрах от "Эпицентра". Он чудом не долетел до строительного гипермаркета.