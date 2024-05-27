Жертв в "Епіцентрі" могло бути ще більше: поблизу знайшли нерозірваний боєприпас

Прокурори спільно з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас за 80 метрів від будівельного гіпермаркету, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня.

Джерело: прокуратура Харківської області

Деталі: "Попередньо, це також боєприпас УМПБ Д-30.

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За словами правоохоронців, 25 травня він дивом не долетів до будівельного гіпермаркету.

Крім того, встановлено, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників.

Дослівно: "Це свідчить про свідому тактику Російської Федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова.

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Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста".

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