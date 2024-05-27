Жертв в "Епіцентрі" могло бути ще більше: поблизу знайшли нерозірваний боєприпас
Прокурори спільно з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас за 80 метрів від будівельного гіпермаркету, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня.
Джерело: прокуратура Харківської області
Деталі: "Попередньо, це також боєприпас УМПБ Д-30.
За словами правоохоронців, 25 травня він дивом не долетів до будівельного гіпермаркету.
Крім того, встановлено, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників.
Дослівно: "Це свідчить про свідому тактику Російської Федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова.
Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста".
Передісторія:
- Російські війська 25 травня вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 15 загиблих і 25 постраждалих.
- Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі.
- Вранці 27 травня начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що у Харкові знайшли та опізнали за зразками ДНК тіло 17-річного хлопця, який в момент удару знаходився в гіпермаркеті "Епіцентр".
- Згодом очільник Харківської ОВА повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" зросла до 18, ще 48 людей поранено.