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Жертв в "Епіцентрі" могло бути ще більше: поблизу знайшли нерозірваний боєприпас

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 травня 2024, 18:16
Жертв в Епіцентрі могло бути ще більше: поблизу знайшли нерозірваний боєприпас
фото прокуратури

Прокурори спільно з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас за 80 метрів від будівельного гіпермаркету, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня.

Джерело: прокуратура Харківської області

Деталі: "Попередньо, це також боєприпас УМПБ Д-30. 

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За словами правоохоронців, 25 травня він дивом не долетів до будівельного гіпермаркету. 

 
 

Крім того, встановлено, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників.

Дослівно: "Це свідчить про свідому тактику Російської Федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова.  

ВІДЕО ДНЯ

Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста".

Передісторія: 

Теми: Харківвійнавоєнні злочинипрокуратура
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