За ексзаступника Єрмака внесли заставу в 10 мільйонів

За підозрюваного у незаконному збагаченні колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова внесли заставу 10 мільйонів.

Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП

Пряма мова: "Суд підтверджує, що 29 травня за колишнього заступника керівника Офісу президента внесено заставу в повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС".

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Передісторія:

Кілька співрозмовників "Української правди" у правоохоронних органах повідомили, що колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову повідомлено про підозру в незаконному збагаченні.

Пізніше Смирнов у коментарі "Українській правді" зазначив, що вручення підозри та обшук відбулися "швидко та делікатно".

У НАБУ і САП повідомили, що у період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді 10 мільйонів гривень застави для колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень.

Детальніше читайте розслідування УП: "Big brother is" Офісу президента