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За экс-заместителя Ермака внесли залог в 10 миллионов

Валентина РоманенкоСреда, 29 мая 2024, 21:14
За экс-заместителя Ермака внесли залог в 10 миллионов
Андрей Смирнов. фото Офиса президента

За подозреваемого в незаконном обогащении бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова внесли залог 10 миллионов.

Источник: пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП

Прямая речь: "Суд подтверждает, что 29 мая за бывшего заместителя руководителя Офиса президента внесен залог в полном размере, определенном постановлением следственного судьи ВАКС".

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Предыстория:

  • Несколько собеседников "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
  • Позже Смирнов в комментарии "Украинской правде" отметил, что вручение подозрения и обыск состоялись "быстро и деликатно".
  • В НАБУ и САП сообщили, что в период с 2020 по 2022 гг. чиновник получил активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составляла 15,7 млн грн.
  • Суд избрал меру пресечения в виде 10 миллионов гривен залога для бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен.

Подробнее читайте расследование УП: "Big brother is" Офиса президента

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