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РосЗМІ: Після замаху помер мер-колаборант Куп’янська Геннадій Мацегора

Тетяна ОлійникВівторок, 11 червня 2024, 19:07
РосЗМІ: Після замаху помер мер-колаборант Куп’янська Геннадій Мацегора
ГЕННАДІЙ МАЦЕГОРА, СКРІНШОТ ВІДЕО

Російські ЗМІ повідомили про смерть мера-колаборанта міста Куп'янськ на Харківщині Геннадія Мацегори після замаху. Пізніше виявилось, що інформацію про його смерть оприлюднив фейковий акаунт. 

Джерело: його мати Людмила у соцмережах, російські Telegram-канали

Деталі: Жінка повідомила, що він помер 10 червня.

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Російські Telegram-канали пишуть, що Геннадій Мацегора помер, не приходячи до тями, у одній з лікарень Москви.

Оновлено: Пізніше російське видання "Медіазона" повідомило, що інформацію про смерть екс-мера Куп'янська опублікував фейковий обліковий запис, який видавав себе за його матір. Офіційного підтвердження смерті Мацегори не було.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив "Суспільному Харків", що інформація про смерть Мацегори потребує уточнення. 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

8 червня ГУР повідомило про замах на Геннадія Мацегору у російському місті Старий Оскол в Бєлгородській області, не вказавши подробиць. А російські Telegram-канали писали, що Мацегору розстріляли біля будинку, де він проживав.

Передісторія:

  • Міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора, якого 2020 року було обрано від партії ОПЗЖ, сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в місті.
  • Прокуратура області повідомила про підозру Куп’янському міському голові Харківської області у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та у державній зраді.
  • Пізніше він втік до Росії і за даними української влади, був арештований.

Теми: колаборанти
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