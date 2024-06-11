РосЗМІ: Після замаху помер мер-колаборант Куп’янська Геннадій Мацегора

Російські ЗМІ повідомили про смерть мера-колаборанта міста Куп'янськ на Харківщині Геннадія Мацегори після замаху. Пізніше виявилось, що інформацію про його смерть оприлюднив фейковий акаунт.

Джерело: його мати Людмила у соцмережах, російські Telegram-канали

Деталі: Жінка повідомила, що він помер 10 червня.

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Російські Telegram-канали пишуть, що Геннадій Мацегора помер, не приходячи до тями, у одній з лікарень Москви.

Оновлено: Пізніше російське видання "Медіазона" повідомило, що інформацію про смерть екс-мера Куп'янська опублікував фейковий обліковий запис, який видавав себе за його матір. Офіційного підтвердження смерті Мацегори не було.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив "Суспільному Харків", що інформація про смерть Мацегори потребує уточнення.

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Що передувало:

8 червня ГУР повідомило про замах на Геннадія Мацегору у російському місті Старий Оскол в Бєлгородській області, не вказавши подробиць. А російські Telegram-канали писали, що Мацегору розстріляли біля будинку, де він проживав.

Передісторія: