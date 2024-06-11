Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

РосСМИ: После покушения умер мэр-коллаборант Купянска Геннадий Мацегора

Татьяна ОлейникВторник, 11 июня 2024, 19:07
РосСМИ: После покушения умер мэр-коллаборант Купянска Геннадий Мацегора
ГЕННАДИЙ МАЦЕГОРА, СКРИНШОТ ВИДЕО

Российские СМИ сообщили о смерти мэра-коллаборанта города Купянск в Харьковской области Геннадия Мацегоры после покушения. Позже оказалось, что информацию о его смерти обнародовал фейковый аккаунт.

Источник: его мать Людмила в соцсетях, российские Telegram-каналы

Детали: Женщина сообщила, что он скончался 10 июня.

Реклама:
 
скриншот 

Российские Telegram-каналы пишут, что Геннадий Мацегора скончался, не приходя в сознание, в одной из больниц Москвы.

Обновлено: Позднее российское издание "Медиазона" сообщило, что информацию о смерти экс-мэра Купянска опубликовал фейковую учетную запись, которая выдавала себя за его мать. Официального подтверждения смерти Мацегоры не было.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил "Суспільному Харків", что информация о смерти Мацегоры нуждается в уточнении.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

8 июня ГУР сообщило о покушении на Геннадия Мацегору в российском городе Старый Оскол в Белгородской области, не указав подробностей. А российские Telegram-каналы писали, что Мацегору расстреляли у дома, где он проживал.

Предыстория:

  • Мэр Купянска Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.
  • Прокуратура области сообщила о подозрении Купянскому городскому голове Харьковской области в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и в государственной измене.
  • Позже сбежал в Россию и по данным украинских властей был арестован.

Темы: коллаборанты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Рада приняла законопроект о перезагрузке БЭБ

фотоПолиция ищет женщину, которая осквернила могилы защитников на "Аскольдовой могиле

В ЕС согласовали 14-й пакет санкций против РФ

Из-за ночной атаки в четверг ограничений по энергетике будет больше

Минобороны запустило чат-бот "Армия+"

Воздушная атака РФ 20 июня: ПВО уничтожила 5 из 9 вражеских ракет и все 27 "Шахедов"

Все новости...
коллаборанты
СБУ задержала в Киеве дочь экс-мэра Полтавы: работала на партию Кремля
ГУР: В России совершили покушение на мэра-коллаборанта Купянска, он в критическом состоянии
СБУ задержала любителя "рашизма", который шпионил за ВСУ в Волчанске
Последние новости
13:24
Сооснователь OpenAI запускает новый стартап, чтобы создать безопасный "суперинтеллект"
13:20
видеоДетективы не провели обыск у Чернышова по просьбе директора НАБУ Кривоноса – УП
13:20
Финляндия не будет строить политические отношения с Россией, пока идет война
13:15
фотоВ Запорожье строят первую подземную школу
13:13
Рада приняла законопроект о перезагрузке БЭБ
12:50
видеоВышел трейлер скандального фильма "Буча"
12:46
В Польше заявили, что соглашение по безопасности с Украиной вскоре будет готово
12:25
фотоПолиция ищет женщину, которая осквернила могилы защитников на "Аскольдовой могиле
12:23
Нацбанк согласовал Пономаренко на должность председателя правления Укрэксимбанка
12:22
Россия будет вынуждена держать свою авиацию дальше от фронта из-за успешных ударов ВСУ − Минобороны Британии
Все новости...
Реклама:
Реклама: