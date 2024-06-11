РосСМИ: После покушения умер мэр-коллаборант Купянска Геннадий Мацегора

Российские СМИ сообщили о смерти мэра-коллаборанта города Купянск в Харьковской области Геннадия Мацегоры после покушения. Позже оказалось, что информацию о его смерти обнародовал фейковый аккаунт.

Источник: его мать Людмила в соцсетях, российские Telegram-каналы

Детали: Женщина сообщила, что он скончался 10 июня.

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Российские Telegram-каналы пишут, что Геннадий Мацегора скончался, не приходя в сознание, в одной из больниц Москвы.

Обновлено: Позднее российское издание "Медиазона" сообщило, что информацию о смерти экс-мэра Купянска опубликовал фейковую учетную запись, которая выдавала себя за его мать. Официального подтверждения смерти Мацегоры не было.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил "Суспільному Харків", что информация о смерти Мацегоры нуждается в уточнении.

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Что предшествовало:

8 июня ГУР сообщило о покушении на Геннадия Мацегору в российском городе Старый Оскол в Белгородской области, не указав подробностей. А российские Telegram-каналы писали, что Мацегору расстреляли у дома, где он проживал.

Предыстория: