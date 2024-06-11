РосСМИ: После покушения умер мэр-коллаборант Купянска Геннадий Мацегора
Российские СМИ сообщили о смерти мэра-коллаборанта города Купянск в Харьковской области Геннадия Мацегоры после покушения. Позже оказалось, что информацию о его смерти обнародовал фейковый аккаунт.
Источник: его мать Людмила в соцсетях, российские Telegram-каналы
Детали: Женщина сообщила, что он скончался 10 июня.
Российские Telegram-каналы пишут, что Геннадий Мацегора скончался, не приходя в сознание, в одной из больниц Москвы.
Обновлено: Позднее российское издание "Медиазона" сообщило, что информацию о смерти экс-мэра Купянска опубликовал фейковую учетную запись, которая выдавала себя за его мать. Официального подтверждения смерти Мацегоры не было.
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил "Суспільному Харків", что информация о смерти Мацегоры нуждается в уточнении.
Что предшествовало:
8 июня ГУР сообщило о покушении на Геннадия Мацегору в российском городе Старый Оскол в Белгородской области, не указав подробностей. А российские Telegram-каналы писали, что Мацегору расстреляли у дома, где он проживал.
Предыстория:
- Мэр Купянска Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.
- Прокуратура области сообщила о подозрении Купянскому городскому голове Харьковской области в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и в государственной измене.
- Позже сбежал в Россию и по данным украинских властей был арестован.