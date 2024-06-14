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З'явилися супутникові знімки аеродрому в Ростовській області після нічної атаки

Анастасія ПроцП'ятниця, 14 червня 2024, 18:59
З'явилися супутникові знімки аеродрому в Ростовській області після нічної атаки
Ілюстративне фото: Getty Images

Американський OSINT-аналітик Бреді Афрік опублікував супутникові знімки аеродрому Морозовськ в Ростовській області РФ до та після атаки в ніч на 14 червня.

Джерело: OSINT-аналітик Бреді Афрік у соцмережі Х

Пряма мова: "Наслідки нещодавнього удару України по авіабазі Морозовськ у Росії видно на нових супутникових знімках".

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Деталі: Афрік нагадав, що останній удар по авіабазі Морозовськ Україна завдала в квітні 2024 року.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

Російське Міноборони заявило, що вночі 14 червня сили ППО нібито перехопили і знищили 87 українських безпілотників над територією Росії і тимчасово окупованого Криму.

Російські Telegram-канали писали, що жителі Морозовська Ростовської області вночі повідомили про вибухи, у місті виникла пожежа. Telegram-канал Astra нагадує, що в Морозовську розташований військовий аеродром. 5 квітня він уже зазнав атаки.

Теми: Росіяаеродром
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