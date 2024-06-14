З'явилися супутникові знімки аеродрому в Ростовській області після нічної атаки

Американський OSINT-аналітик Бреді Афрік опублікував супутникові знімки аеродрому Морозовськ в Ростовській області РФ до та після атаки в ніч на 14 червня.

Джерело: OSINT-аналітик Бреді Афрік у соцмережі Х

Пряма мова: "Наслідки нещодавнього удару України по авіабазі Морозовськ у Росії видно на нових супутникових знімках".

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The aftermath of Ukraine's recent strike on Morozovsk air base in Russia is visible in new satellite imagery.



The base was last struck by Ukraine earlier this year in April. pic.twitter.com/Rccg95iIGj — Brady Africk (@bradyafr) June 14, 2024

Деталі: Афрік нагадав, що останній удар по авіабазі Морозовськ Україна завдала в квітні 2024 року.

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Що передувало:

Російське Міноборони заявило, що вночі 14 червня сили ППО нібито перехопили і знищили 87 українських безпілотників над територією Росії і тимчасово окупованого Криму.

Російські Telegram-канали писали, що жителі Морозовська Ростовської області вночі повідомили про вибухи, у місті виникла пожежа. Telegram-канал Astra нагадує, що в Морозовську розташований військовий аеродром. 5 квітня він уже зазнав атаки.