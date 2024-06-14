З'явилися супутникові знімки аеродрому в Ростовській області після нічної атаки
Американський OSINT-аналітик Бреді Афрік опублікував супутникові знімки аеродрому Морозовськ в Ростовській області РФ до та після атаки в ніч на 14 червня.
Джерело: OSINT-аналітик Бреді Афрік у соцмережі Х
Пряма мова: "Наслідки нещодавнього удару України по авіабазі Морозовськ у Росії видно на нових супутникових знімках".
The aftermath of Ukraine's recent strike on Morozovsk air base in Russia is visible in new satellite imagery.— Brady Africk (@bradyafr) June 14, 2024
The base was last struck by Ukraine earlier this year in April. pic.twitter.com/Rccg95iIGj
Деталі: Афрік нагадав, що останній удар по авіабазі Морозовськ Україна завдала в квітні 2024 року.
Що передувало:
Російське Міноборони заявило, що вночі 14 червня сили ППО нібито перехопили і знищили 87 українських безпілотників над територією Росії і тимчасово окупованого Криму.
Російські Telegram-канали писали, що жителі Морозовська Ростовської області вночі повідомили про вибухи, у місті виникла пожежа. Telegram-канал Astra нагадує, що в Морозовську розташований військовий аеродром. 5 квітня він уже зазнав атаки.