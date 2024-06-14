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Появились спутниковые снимки аэродрома в Ростовской области после ночной атаки

Анастасия ПроцПятница, 14 июня 2024, 18:59
Появились спутниковые снимки аэродрома в Ростовской области после ночной атаки
Иллюстративное фото: Getty Images

Американский OSINT-аналитик Брэди Африк опубликовал спутниковые снимки аэродрома Морозовск в Ростовской области РФ до и после атаки в ночь на 14 июня.

Источник: OSINT-аналитик Брэди Африк в соцсети Х

Прямая речь: "Последствия недавнего удара Украины по авиабазе Морозовск в России видны на новых спутниковых снимках".

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Детали: Африк напомнил, что последний удар по авиабазе Морозовск Украина нанесла в апреле 2024 года.

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Что предшествовало:

Российское Минобороны заявило, что ночью 14 июня силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников над территорией России и временно оккупированного Крыма.

Российские Telegram-каналы писали, что жители Морозовска Ростовской области ночью сообщили о взрывах, в городе возник пожар. Telegram-канал Astra напоминает, что в Морозовске расположен военный аэродром. 5 апреля он уже подвергся атаке.

Темы: Росcияаэродром
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