Появились спутниковые снимки аэродрома в Ростовской области после ночной атаки

Американский OSINT-аналитик Брэди Африк опубликовал спутниковые снимки аэродрома Морозовск в Ростовской области РФ до и после атаки в ночь на 14 июня.

Источник: OSINT-аналитик Брэди Африк в соцсети Х

Прямая речь: "Последствия недавнего удара Украины по авиабазе Морозовск в России видны на новых спутниковых снимках".

