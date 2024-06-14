Появились спутниковые снимки аэродрома в Ростовской области после ночной атаки
Американский OSINT-аналитик Брэди Африк опубликовал спутниковые снимки аэродрома Морозовск в Ростовской области РФ до и после атаки в ночь на 14 июня.
Источник: OSINT-аналитик Брэди Африк в соцсети Х
Прямая речь: "Последствия недавнего удара Украины по авиабазе Морозовск в России видны на новых спутниковых снимках".
The aftermath of Ukraine's recent strike on Morozovsk air base in Russia is visible in new satellite imagery.— Brady Africk (@bradyafr) June 14, 2024
The base was last struck by Ukraine earlier this year in April. pic.twitter.com/Rccg95iIGj
Детали: Африк напомнил, что последний удар по авиабазе Морозовск Украина нанесла в апреле 2024 года.
Что предшествовало:
Российское Минобороны заявило, что ночью 14 июня силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников над территорией России и временно оккупированного Крыма.
Российские Telegram-каналы писали, что жители Морозовска Ростовской области ночью сообщили о взрывах, в городе возник пожар. Telegram-канал Astra напоминает, что в Морозовске расположен военный аэродром. 5 апреля он уже подвергся атаке.