Появились спутниковые снимки аэродрома в Ростовской области после ночной атаки

Американский OSINT-аналитик Брэди Африк опубликовал спутниковые снимки аэродрома Морозовск в Ростовской области РФ до и после атаки в ночь на 14 июня.

Источник: OSINT-аналитик Брэди Африк в соцсети Х

Прямая речь: "Последствия недавнего удара Украины по авиабазе Морозовск в России видны на новых спутниковых снимках".

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The aftermath of Ukraine's recent strike on Morozovsk air base in Russia is visible in new satellite imagery.



The base was last struck by Ukraine earlier this year in April. pic.twitter.com/Rccg95iIGj — Brady Africk (@bradyafr) June 14, 2024

Детали: Африк напомнил, что последний удар по авиабазе Морозовск Украина нанесла в апреле 2024 года.

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Что предшествовало:

Российское Минобороны заявило, что ночью 14 июня силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников над территорией России и временно оккупированного Крыма.

Российские Telegram-каналы писали, что жители Морозовска Ростовской области ночью сообщили о взрывах, в городе возник пожар. Telegram-канал Astra напоминает, что в Морозовске расположен военный аэродром. 5 апреля он уже подвергся атаке.