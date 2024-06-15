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Російську авіабазу "Морозовськ" вночі атакувало понад 70 дронів – Буданов

Альона Мазуренко Субота, 15 червня 2024, 02:25
Російську авіабазу Морозовськ вночі атакувало понад 70 дронів – Буданов
PLANET LABS

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що вночі 14 червня українські сили використали щонайменше 70 безпілотників для удару по російській авіабазі Морозовськ.

Джерело: Буданов в коментарі проекту "The War Zone"

Деталі: За словами Буданова, операція була розпочата з території України і щонайменше 70, а може і більше українських безпілотників Dragon і Splash завдали удару по аеродрому.

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Глава ГУР додав, що наразі триває оцінка збитків: "Ми чекаємо на інформацію" про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки.

Водночас, на знімках від Planet Labs видно пошкодження покриття ангару, що розташований на пероні техобслуговування, а всередині видніються два винищувачі-бомбардувальники Су-34. 

 
фото: PLANET LABS
 
фото: PLANET LABS

Раніше OSINT-аналітик Бреді Афрік опублікував супутникові знімки аеродрому Морозовськ в Ростовській області РФ до та після атаки в ніч на 14 червня.

ВІДЕО ДНЯ

Це була друга масштабна атака українських безпілотників на Морозовськ за останні два місяці.

Буданов також заявив, що база буде атакована знову.

Зокрема, він відповів "так" на питання, чи планують українські сили ще одну повітряну атаку на цей аеродром.

Що передувало: 

  • Російське Міноборони заявило, що вночі 14 червня сили ППО нібито перехопили і знищили 87 українських безпілотників над територією Росії і тимчасово окупованого Криму.
  • Російські Telegram-канали писали, що жителі Морозовська Ростовської області вночі повідомили про вибухи, у місті виникла пожежа. Telegram-канал Astra нагадує, що в Морозовську розташований військовий аеродром. 5 квітня він уже зазнав атаки.

Теми: РосіярозвідкаБудановбезпілотники
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