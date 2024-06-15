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Российскую авиабазу "Морозовск" ночью атаковало более 70 дронов – Буданов

Алена МазуренкоСуббота, 15 июня 2024, 02:25
Российскую авиабазу Морозовск ночью атаковало более 70 дронов – Буданов
PLANET LABS

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что ночью 14 июня украинские силы использовали не менее 70 беспилотников для удара по российской авиабазе Морозовск.

Источник: Буданов в комментарии проекту "The War Zone"

Детали: По словам Буданова, операция была начата с территории Украины и по меньшей мере 70, а может и больше украинских беспилотников Dragon и Splash нанесли удар по аэродрому.

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Глава ГУР добавил, что сейчас идет оценка ущерба: "Мы ждем информацию" о том, были ли уничтожены или повреждены какие-то самолеты.

В то же время, на снимках от Planet Labs видно повреждение покрытия ангара, расположенного на перроне техобслуживания, а внутри виднеются два истребителя-бомбардировщика Су-34.

 
фото: PLANET LABS
 
фото: PLANET LABS

Ранее OSINT-аналитик Брэди Африк опубликовал спутниковые снимки аэродрома Морозовск в Ростовской области РФ до и после атаки в ночь на 14 июня.

ВИДЕО ДНЯ

Это была вторая масштабная атака украинских беспилотников на Морозовск за последние два месяца.

Буданов также заявил, что база будет атакована снова.

В частности, он ответил "да" на вопрос, планируют ли украинские силы еще одну воздушную атаку на этот аэродром.

Что предшествовало:

  • Российское Минобороны заявило, что ночью 14 июня силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников над территорией России и временно оккупированного Крыма.
  • Российские Telegram-каналы писали, что жители Морозовска Ростовской области ночью сообщили о взрывах, в городе возник пожар. Telegram-канал Astra напоминает, что в Морозовске расположен военный аэродром. 5 апреля он уже подвергся атаке.

Темы: РосcияразведкаБудановбеспилотники
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