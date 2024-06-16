Медведчук закликає до окупації Одеси, якщо Україна не підпише капітуляцію

Кум Путіна і колишній глава забороненої партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук закликає до окупації Одеси та інших міст, якщо Україна не погодиться на капітуляцію, запропоновану Росією.

Джерело: Медведчук в інтерв'ю ТАСС

Деталі: Медведчук заявив, що РФ повинна окупувати "Одесу та інші міста", якщо Київ відмовиться від путінської "мирної пропозиції", в якій той закликає віддати чотири області та Крим, а також погодитися на позаблоковий статус.

Реклама:

Колишній депутат Ради також повторив кремлівські наративи про "ляльководів заходу", "партії війни", "нелегітимного Зеленського", "антинародний режим" тощо.

Пряма мова Медведчука: "Дуже влучний вираз - "звільняти" ("Одесу та інші міста" - ред.).

Інтереси безпеки Росії диктують необхідність подальших бойових дій з метою боротьби з неонацистським режимом для досягнення повної демілітаризації та денацифікації.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому добре видно, що інтереси режиму Зеленського та інтереси українського народу прямо протилежні. Українці хочуть миру, а Зеленський із західними ляльководами - війни, навіть ціною винищення українського народу. І цей народ потрібно від цієї злочинної нацистської влади звільняти".

Нагадаємо: Раніше Путін знову повторив, що нібито "готовий до мирних переговорів", але для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль вважає територією РФ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "мирні пропозиції" російського диктатора, які той озвучив 14 червня, "стандартним набором агресора".

Президент Володимир Зеленський назвав ультиматумом "пропозиції" російського диктатора Володимира Путіна про припинення війни на його умовах.