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Медведчук призывает к оккупации Одессы, если Украина не подпишет капитуляцию

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 июня 2024, 10:56
Медведчук призывает к оккупации Одессы, если Украина не подпишет капитуляцию
медведчук, фото: тасс

Кум Путина и бывший глава запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук призывает к оккупации Одессы и других городов, если Украина не согласится на капитуляцию, предложенную Россией.

Источник: Медведчук в интервью ТАСС

Детали: Медведчук заявил, что РФ должна оккупировать "Одессу и другие города", если Киев откажется от путинского "мирного предложения", в котором тот призывает отдать четыре области и Крым, а также согласиться на внеблоковый статус.

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Бывший депутат Рады также повторил кремлевские нарративы о "кукловодах запада", "партиях войны", "нелегитимном Зеленском", "антинародном режиме" и т.д.

Прямая речь Медведчука: "Очень точное выражение — "освобождать" ("Одессу и другие города" – ред.).

Интересы безопасности России диктуют необходимость дальнейших боевых действий с целью борьбы с неонацистским режимом для достижения полной демилитаризации и денацификации.

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При этом хорошо видно, что интересы режима Зеленского и интересы украинского народа прямо противоположны. Украинцы хотят мира, а Зеленский с западными кукловодами — войны, даже ценой истребления украинского народа. И этот народ нужно от этой преступной нацистской власти освобождать".

Напомним: Ранее Путин снова повторил, что якобы "готов к мирным переговорам", но для этого Украина должна вывести свои войска из всех оккупированных россиянами регионов, которые Кремль считает территорией РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "мирные предложения" российского диктатора, которые тот озвучил 14 июня, "стандартным набором агрессора".

Президент Владимир Зеленский назвал ультиматумом "предложения" российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны на его условиях.

Темы: МедведчукоккупацияОдессаОПЗЖ
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