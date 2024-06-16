Уже понад 2750 засуджених були звільнені для участі у війні – WP

Уже понад 2750 засуджених чоловіків були звільнені з українських в’язниць для участі в бойових діях.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Міністр юстиції Денис Малюська у коментарі виданню зазначив, що, за його пронозами, щонайменше 4 тисячі засуджених чоловіків зголосяться стати добровольцями під час першого етапу набору. Поки що засуджені служитимуть лише у штурмових підрозділах, що повністю складаються із колишніх ув'язнених.

Реклама:

Пряма мова Малюськи: "Мотивація наших ув'язнених сильніша, ніж у звичайних солдатів. Їхнє звільнення – це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку".

Більше деталей: Зазначається, що ті, хто вбив більше однієї людини, вчинив акти сексуального насильства або порушив закони про національну безпеку, не мають права на участь у бойових діях. Будь-який ув'язнений, який бажає воювати, повинен бути фізично здоровим, пройти психологічне обстеження і бути не старшим 57 років, що дозволить йому прослужити щонайменше три роки до досягнення 60-річного віку, який дає право на звільнення.

Малюська стверджує, що між військовими командирами є конкуренція за добровольців із числа колишніх засуджених.

ВІДЕО ДНЯ

"Існує конкуренція між військовими командирами за наймання (засуджених – ред.). Є нестача живої сили, тому вони дуже хочуть отримати доступ до в'язниць", – заявив міністр.

Передісторія: