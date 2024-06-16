Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Уже понад 2750 засуджених були звільнені для участі у війні – WP

Катерина ТищенкоНеділя, 16 червня 2024, 22:40
Уже понад 2750 засуджених були звільнені для участі у війні – WP
ілюстративне фото Getty Images

Уже понад 2750 засуджених чоловіків були звільнені з українських в’язниць для участі в бойових діях.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Міністр юстиції Денис Малюська у коментарі виданню зазначив, що, за його пронозами, щонайменше 4 тисячі засуджених чоловіків зголосяться стати добровольцями під час першого етапу набору. Поки що засуджені служитимуть лише у штурмових підрозділах, що повністю складаються із колишніх ув'язнених.

Реклама:

Пряма мова Малюськи: "Мотивація наших ув'язнених сильніша, ніж у звичайних солдатів. Їхнє звільнення – це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку".

Більше деталей: Зазначається, що ті, хто вбив більше однієї людини, вчинив акти сексуального насильства або порушив закони про національну безпеку, не мають права на участь у бойових діях. Будь-який ув'язнений, який бажає воювати, повинен бути фізично здоровим, пройти психологічне обстеження і бути не старшим 57 років, що дозволить йому прослужити щонайменше три роки до досягнення 60-річного віку, який дає право на звільнення.

Малюська стверджує, що між військовими командирами є конкуренція за добровольців із числа колишніх засуджених.

ВІДЕО ДНЯ

"Існує конкуренція між військовими командирами за наймання (засуджених – ред.). Є нестача живої сили, тому вони дуже хочуть отримати доступ до в'язниць", – заявив міністр.

Передісторія:

  • Верховна Рада 8 травня ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених. До лав Сил оборони не можуть бути мобілізовані особи, які вчинили умисні вбивства (як пізніше було уточнено, іноді вбивці можуть бути звільнені), ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконне виробництво, придбання, розповсюдження або зберігання наркотиків, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також експосадовці.
  • Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.
  • Міністр юстиції Денис Малюська висловив переконання, що із закладів пенітенціарної системи можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених, не в останню чергу тому, що в Україні переповнені установи виконання покарань.
  • 21 травня повідомлялось, що заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для участі в обороні України вже подали понад 3 тисячі засуджених.
  • Станом на 28 травня 613 в’язнів вийшли з тюрем і приєдналися до лав ЗСУ.

Теми: в'язницявійнаМалюська
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський на Донеччині представив нового командувача Об’єднаних сил ЗСУ і закликав берегти людей

Україна в рамках обміну віддала РФ одного із попів УПЦ МП, він вже зустрівся з Кирилом – росЗМІ 

Білий дім: "Міст до НАТО" забезпечить Україні членство, коли буде політична воля

фотоУ НАТО затвердили нового генсека: ним стане прем'єр Нідерландів

відео"Буде розмова в Києві": Зеленський приїхав на Донеччину і покритикував урядовців

відеоРозслідування про Кривоноса і Чернишова: в НАБУ вирішили шукати тих, хто "злив" інформацію УП

Усі новини...
в'язниця
Офіс генпрокурора: Вже 775 засуджених доєдналися до лав ЗСУ
Мобілізовані в'язні уже взяли в полон росіянина – Мін'юст
Уже 613 в’язнів приєдналися до лав ЗСУ: будуть штурмовиками − Малюська
Останні новини
14:58
Опитування: "особистісний" рівень довіри до Зеленського перевищує "інституційний" 
14:56
В Україні відзначають День кримськотатарського прапора: історія та значення
14:35
Забороняється зупинка авто на узбіччі поза стоянками: в Ужгородському районі ввели нові обмеження
14:31
Google повертається до звичного варіанту розбиття результатів пошуку на окремі сторінки
14:30
ЄВРО-2024Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України в грі з Бельгією
14:19
Герхард Бьош йде з посади голови ПриватБанку
13:59
EcoFlow представила DELTA Pro 3 – нову портативну зарядну станцію на 4 кВт·год
13:57
Лист Ейнштейна із попередженням про атомну загрозу можуть продати за 4 мільйони доларів
13:56
Українців, яким подобається напрямок розвитку країни, менше, ніж тих, хто думає навпаки – опитування
13:46
ЄВРО-2024Ярмоленко: Сьогоднішнє покоління футболістів найперспективніше
Усі новини...
Реклама:
Реклама: