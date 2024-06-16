Уже понад 2750 засуджених були звільнені для участі у війні – WP
Уже понад 2750 засуджених чоловіків були звільнені з українських в’язниць для участі в бойових діях.
Джерело: The Washington Post
Деталі: Міністр юстиції Денис Малюська у коментарі виданню зазначив, що, за його пронозами, щонайменше 4 тисячі засуджених чоловіків зголосяться стати добровольцями під час першого етапу набору. Поки що засуджені служитимуть лише у штурмових підрозділах, що повністю складаються із колишніх ув'язнених.
Пряма мова Малюськи: "Мотивація наших ув'язнених сильніша, ніж у звичайних солдатів. Їхнє звільнення – це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку".
Більше деталей: Зазначається, що ті, хто вбив більше однієї людини, вчинив акти сексуального насильства або порушив закони про національну безпеку, не мають права на участь у бойових діях. Будь-який ув'язнений, який бажає воювати, повинен бути фізично здоровим, пройти психологічне обстеження і бути не старшим 57 років, що дозволить йому прослужити щонайменше три роки до досягнення 60-річного віку, який дає право на звільнення.
Малюська стверджує, що між військовими командирами є конкуренція за добровольців із числа колишніх засуджених.
"Існує конкуренція між військовими командирами за наймання (засуджених – ред.). Є нестача живої сили, тому вони дуже хочуть отримати доступ до в'язниць", – заявив міністр.
Передісторія:
- Верховна Рада 8 травня ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених. До лав Сил оборони не можуть бути мобілізовані особи, які вчинили умисні вбивства (як пізніше було уточнено, іноді вбивці можуть бути звільнені), ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконне виробництво, придбання, розповсюдження або зберігання наркотиків, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також експосадовці.
- Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.
- Міністр юстиції Денис Малюська висловив переконання, що із закладів пенітенціарної системи можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених, не в останню чергу тому, що в Україні переповнені установи виконання покарань.
- 21 травня повідомлялось, що заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для участі в обороні України вже подали понад 3 тисячі засуджених.
- Станом на 28 травня 613 в’язнів вийшли з тюрем і приєдналися до лав ЗСУ.