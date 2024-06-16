Уже более 2750 осужденных были освобождены для участия в войне – WP

Уже более 2750 осужденных мужчин были освобождены из украинских тюрем для участия в боевых действиях.

Источник: The Washington Post

Детали: Министр юстиции Денис Малюська в комментарии изданию отметил, что, по его прогнозам, не менее 4 тысяч осужденных мужчин согласятся стать добровольцами во время первого этапа набора. Пока осужденные будут служить только в штурмовых подразделениях, полностью состоящих из бывших заключенных.

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Прямая речь Малюськи: "Мотивация наших заключенных сильнее, чем у обычных солдат. Их освобождение – это лишь часть мотива. Они хотят защитить свою страну и хотят перевернуть страницу".

Больше деталей: Отмечается, что те, кто убил более одного человека, совершил акты сексуального насилия или нарушил законы о национальной безопасности, не имеют права на участие в боевых действиях. Любой заключенный, желающий воевать, должен быть физически здоровым, пройти психологическое обследование и быть не старше 57 лет, что позволит ему прослужить не менее трех лет до достижения 60-летнего возраста, который дает право на освобождение.

Малюська утверждает, что между военными командирами существует конкуренция за добровольцев из числа бывших осужденных.

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"Существует конкуренция между военными командирами за наем (осужденных – ред.). Есть нехватка живой силы, поэтому они очень хотят получить доступ к тюрьмам", - заявил министр.

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