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Уже более 2750 осужденных были освобождены для участия в войне – WP

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июня 2024, 22:40
Уже более 2750 осужденных были освобождены для участия в войне – WP
иллюстративное фото Getty Images

Уже более 2750 осужденных мужчин были освобождены из украинских тюрем для участия в боевых действиях.

Источник: The Washington Post

Детали: Министр юстиции Денис Малюська в комментарии изданию отметил, что, по его прогнозам, не менее 4 тысяч осужденных мужчин согласятся стать добровольцами во время первого этапа набора. Пока осужденные будут служить только в штурмовых подразделениях, полностью состоящих из бывших заключенных.

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Прямая речь Малюськи: "Мотивация наших заключенных сильнее, чем у обычных солдат. Их освобождение – это лишь часть мотива. Они хотят защитить свою страну и хотят перевернуть страницу".

Больше деталей: Отмечается, что те, кто убил более одного человека, совершил акты сексуального насилия или нарушил законы о национальной безопасности, не имеют права на участие в боевых действиях. Любой заключенный, желающий воевать, должен быть физически здоровым, пройти психологическое обследование и быть не старше 57 лет, что позволит ему прослужить не менее трех лет до достижения 60-летнего возраста, который дает право на освобождение.

Малюська утверждает, что между военными командирами существует конкуренция за добровольцев из числа бывших осужденных.

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"Существует конкуренция между военными командирами за наем (осужденных – ред.). Есть нехватка живой силы, поэтому они очень хотят получить доступ к тюрьмам", - заявил министр.

Предыстория:

  • Верховная Рада 8 мая приняла закон, который предусматривает добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных.
  • В ряды Сил обороны не могут быть мобилизованы лица, совершившие умышленные убийства (позже было уточнено, что некоторые осужденные за убийство могут быть освобождены), насильники, педофилы, осужденные за незаконное производство, приобретение, распространение или хранение наркотиков, те, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины, а также экс-чиновники.
  • Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одинаковое условие - до завершения срока их наказания должно остаться не более трех лет.
  • Министр юстиции Денис Малюська считает, что из учреждений пенитенциарной системы можно было бы мобилизовать от 10 до 20 тысяч осужденных, не в последнюю очередь потому, что в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний.
  • 21 мая сообщалось, что заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для участия в обороне Украины уже подали более 3 тысяч осужденных.
  • По состоянию на 28 мая 613 заключенных вышли из тюрем и присоединились к ВСУ.

Темы: тюрьмавойнаМалюська
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