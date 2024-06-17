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Ростех заявив, що передав російській армії нову партію винищувачів Су-34

Ірина БалачукПонеділок, 17 червня 2024, 13:04
Ростех заявив, що передав російській армії нову партію винищувачів Су-34
Фото з сайту Ростеха

Російська держкорпорація Ростех повідомила, що поставила Міноборони РФ чергову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Джерело: сайт Ростеха

Дослівно російська корпорація: "Після проведення комплексу заводських випробувань авіаційна техніка відправлена у війська".

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Деталі: Точну кількість бортів корпорація не повідомляє. 

Зазначається, що літаки, які Росія використовує для нанесення ударів по Україні, виготовляють на Новосибірському авіаційному заводі ім. В.П. Чкалова.

Ростех наголошує, що винищувач-бомбардувальник Су-34 призначений для знищення наземних (надводних) і повітряних цілей, об'єктів інфраструктури, прикритих засобами ППО і розташованих на значній відстані від аеродрому базування. Також повідомляється, що літак може працювати під час вогневої та радіоелектронної протидії вдень і вночі, у простих і складних метеорологічних умовах.

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Ростех запевняє, що зараз російські авіабудівні підприємства "нарощують випуск літаків".

Згідно з сайтом Ростеха, першу у 2024 році партію бомбардувальників Су-34 передали окупаційним військам на початку квітня.

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Теми: Росіявійнаавіа
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