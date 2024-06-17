Ростех заявив, що передав російській армії нову партію винищувачів Су-34
Російська держкорпорація Ростех повідомила, що поставила Міноборони РФ чергову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34.
Джерело: сайт Ростеха
Дослівно російська корпорація: "Після проведення комплексу заводських випробувань авіаційна техніка відправлена у війська".
Деталі: Точну кількість бортів корпорація не повідомляє.
Зазначається, що літаки, які Росія використовує для нанесення ударів по Україні, виготовляють на Новосибірському авіаційному заводі ім. В.П. Чкалова.
Ростех наголошує, що винищувач-бомбардувальник Су-34 призначений для знищення наземних (надводних) і повітряних цілей, об'єктів інфраструктури, прикритих засобами ППО і розташованих на значній відстані від аеродрому базування. Також повідомляється, що літак може працювати під час вогневої та радіоелектронної протидії вдень і вночі, у простих і складних метеорологічних умовах.
Ростех запевняє, що зараз російські авіабудівні підприємства "нарощують випуск літаків".
Згідно з сайтом Ростеха, першу у 2024 році партію бомбардувальників Су-34 передали окупаційним військам на початку квітня.
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Передісторія:
- 11 червня повідомлялося, що винищувач-бомбардувальник Су-34 ПКС Росії упав під час виконання планового навчально-тренувального польоту в гірській місцевості в Північній Осетії, екіпаж з 2 осіб загинув.
- На початку квітня Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що Росія у своєму авіапарку має приблизно по сотні винищувачів-бомбардувальників Су-34 та багатофункціональних винищувачів Су-35.