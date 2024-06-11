У Росії розбився винищувач Су-34: екіпаж загинув

Винищувач-бомбардувальник Су-34 ПКС Росії зазнав аварії в гірській місцевості в Північній Осетії, екіпаж загинув.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости, РБК і ТАСС з посиланням на Міноборони РФ

Деталі: Повідомляють, що літак упав під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

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Попередньою причиною авіакатастрофи називають технічну несправність.

Telegram-канал Mash пише, що це сталося біля села Гірський Дзуарикау. Там уночі чули вибух.

За даними ТАСС, Су-34 впав у безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає. На борту перебували два пілоти.

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На місце катастрофи вилетіла комісія ПКС РФ.

Чому це важливо: Після введення санкцій проти Росії за розв'язану нею криваву війну проти України, у РФ почастішали аварії на повітряних суднах. Це пояснювали нестачею необхідних деталей, які РФ раніше імпортувала із західних країн.

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