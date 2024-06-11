У Росії розбився винищувач Су-34: екіпаж загинув
Винищувач-бомбардувальник Су-34 ПКС Росії зазнав аварії в гірській місцевості в Північній Осетії, екіпаж загинув.
Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости, РБК і ТАСС з посиланням на Міноборони РФ
Деталі: Повідомляють, що літак упав під час виконання планового навчально-тренувального польоту.
Попередньою причиною авіакатастрофи називають технічну несправність.
Telegram-канал Mash пише, що це сталося біля села Гірський Дзуарикау. Там уночі чули вибух.
За даними ТАСС, Су-34 впав у безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає. На борту перебували два пілоти.
На місце катастрофи вилетіла комісія ПКС РФ.
Чому це важливо: Після введення санкцій проти Росії за розв'язану нею криваву війну проти України, у РФ почастішали аварії на повітряних суднах. Це пояснювали нестачею необхідних деталей, які РФ раніше імпортувала із західних країн.
Передісторія:
- 8 червня вперше зафіксовано атаку дронів на російську Північну Осетію, де розташований аеропорт, з якого злітають літаки, що атакують Україну.
- 5 лютого вертоліт Мі-8 розбився в Карелії.
- 12 березня в Івановській області РФ біля військового аеродрому "Північний" упав літак Іл-76. На борту було вісім членів екіпажу і сім пасажирів.
- 14 березня у Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту, щонайменше 2 людини − за іншими даними 1 − загинули.
- 19 квітня у Ставропольському краї РФ упав бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 − такі літаки Росія використовує для завдання ударів по Україні. Росіяни заявляли, що причиною аварії нібито стала технічна несправність. Але командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що літак збили зенітні ракетні підрозділи ПС ЗСУ у взаємодії з Головним управлінням розвідки.