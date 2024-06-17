Ростех заявил, что передал российской армии новую партию истребителей Су-34
Российская госкорпорация Ростех сообщила, что поставила Минобороны РФ очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Источник: сайт Ростеха
Дословно российская корпорация: "После проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска".
Детали: Точное количество бортов корпорация не сообщает.
Отмечается, что самолеты, которые Россия использует для нанесения ударов по Украине, изготавливают на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова.
Ростех подчеркивает, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Также сообщается, что самолет может работать при огневом и радиоэлектронном противодействии днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях.
Ростех уверяет, что сейчас российские авиастроительные предприятия "наращивают выпуск самолетов".
Согласно сайту Ростеха, первую в 2024 году партию бомбардировщиков Су-34 передали оккупационным войскам в начале апреля.
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Предыстория:
- 11 июня сообщалось, что истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России упал во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в горной местности в Северной Осетии, экипаж из 2 человек погиб.
- В начале апреля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что Россия в своем авиапарке имеет примерно по сотне истребителей-бомбардировщиков Су-34 и многофункциональных истребителей Су-35.