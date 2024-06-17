Ростех заявил, что передал российской армии новую партию истребителей Су-34  

Российская госкорпорация Ростех сообщила, что поставила Минобороны РФ очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Источник: сайт Ростеха

Дословно российская корпорация: "После проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска".

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Детали: Точное количество бортов корпорация не сообщает.

Отмечается, что самолеты, которые Россия использует для нанесения ударов по Украине, изготавливают на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова.

Ростех подчеркивает, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Также сообщается, что самолет может работать при огневом и радиоэлектронном противодействии днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях.

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Ростех уверяет, что сейчас российские авиастроительные предприятия "наращивают выпуск самолетов".

Согласно сайту Ростеха, первую в 2024 году партию бомбардировщиков Су-34 передали оккупационным войскам в начале апреля.

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