Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

Ростех заявил, что передал российской армии новую партию истребителей Су-34  

Ирина БалачукПонедельник, 17 июня 2024, 13:04
Ростех заявил, что передал российской армии новую партию истребителей Су-34  
Фото с сайта Ростеха

Российская госкорпорация Ростех сообщила, что поставила Минобороны РФ очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Источник: сайт Ростеха

Дословно российская корпорация: "После проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска".

Реклама:

Детали: Точное количество бортов корпорация не сообщает.  

Отмечается, что самолеты, которые Россия использует для нанесения ударов по Украине, изготавливают на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова.  

Ростех подчеркивает, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Также сообщается, что самолет может работать при огневом и радиоэлектронном противодействии днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях. 

ВИДЕО ДНЯ

Ростех уверяет, что сейчас российские авиастроительные предприятия "наращивают выпуск самолетов".

Согласно сайту Ростеха, первую в 2024 году партию бомбардировщиков Су-34 передали оккупационным войскам в начале апреля. 

Читайте также: Угроза с неба. Какие самолеты и вертолеты использует Россия в войне с Украиной

Уничтоженные птицы. Над Азовским морем сбили российские А-50 и Ил-22. Что о них известно

Предыстория:

Темы: Росcиявойнаавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" меняет дорогие машины, имеет охрану и подозрительно выезжает за границу

Минобороны: В "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

Все новости...
Росcия
Евросоюз продлил на год санкции за аннексию Крыма Россией
Россияне атаковали на 8 направлениях, на 6 до сих пор продолжаются бои − Генштаб
Дания разрабатывает меры, чтобы предотвратить перевозку нефти "теневым флотом" РФ
Последние новости
22:52
В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
22:21
ОбновленоВ российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена ​​воздушная тревога
22:19
Жители ВОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продолжения субсидий
22:12
Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский
21:53
Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
21:50
Евро-2024Яремчук - о матче с Бельгией: Мы должны сделать что-то невероятное
21:49
Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility
21:23
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
21:22
Днепровских коммунальщиков и предпринимателей подозревают в растрате 6 миллионов на парковке
21:21
СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре
Все новости...
Реклама:
Реклама: