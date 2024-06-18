Рекрутингова система орієнтована на укладання контракту – УП
Рекрутингова система в порівнянні з мобілізацією орієнтована на укладання контракту для проходження військової служби.
Джерело: стаття "Української правди" "Нам твоє відношення до дупи". Що не так із рекрутингом до українського війська"
Дослівно з тексту: "Рекрутингова система та її переваги в порівнянні з мобілізацією орієнтована на укладання контракту для проходження військової служби".
Деталі: Юристка громадської організації "Юридична Сотня" Юлія Засоба в коментарі УП зазначає, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають враховувати відношення із підрозділу тільки в разі укладання контракту.
Якщо людина має рекомендаційний лист та укладає контракт, представник ТЦК та СП повинен розподілити її за місцем служби, вказаним у документі. Відмовляти в такому випадку незаконно.
Щоб захистити свої права в разі відмови рекрут може звернутися до частини, яка надала відношення, Міністерства оборони, Військової служби правопорядку, а також до суду.
Дослівно зі статті: "Натомість, за словами Юлії Засоби, законодавство не зобов’язує ТЦК розподіляти "безконтрактних" добровольців до обраного ними військового підрозділу. Вирішальну роль може зіграти те, що військова частина належить до переліку тих, які треба укомплектувати першочергово. Якщо підрозділ не входить до такого переліку, відмова з боку територіального центру комплектування законна".
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Передісторія:
- Міністерство оборони в листопаді 2023 року разом з організацією Lobby X запустили проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України.
- У лютому 2024 року МОУ відкрило перший рекрутинговий центр у Львові. Наразі їх 25. За чотири місяці роботи до рекрутингових центрів Міністерства оборони України звернулися 7,4 тисячі людей, серед них – понад 200 вже у військовій формі.
- За даними Міністерства оборони, станом на травень 2024 року співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3.