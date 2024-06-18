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Рекрутингова система орієнтована на укладання контракту – УП

Ангеліна Страшкулич, Ірина БалачукВівторок, 18 червня 2024, 09:28
Рекрутингова система орієнтована на укладання контракту – УП
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Рекрутингова система в порівнянні з мобілізацією орієнтована на укладання контракту для проходження військової служби. 

Джерело: стаття "Української правди" "Нам твоє відношення до дупи". Що не так із рекрутингом до українського війська" 

Дослівно з тексту: "Рекрутингова система та її переваги в порівнянні з мобілізацією орієнтована на укладання контракту для проходження військової служби".

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Деталі: Юристка громадської організації "Юридична Сотня" Юлія Засоба в коментарі УП зазначає, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають враховувати відношення із підрозділу тільки в разі укладання контракту.

Якщо людина має рекомендаційний лист та укладає контракт, представник ТЦК та СП повинен розподілити її за місцем служби, вказаним у документі. Відмовляти в такому випадку незаконно.

Щоб захистити свої права в разі відмови рекрут може звернутися до частини, яка надала відношення, Міністерства оборони, Військової служби правопорядку, а також до суду. 

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Дослівно зі статті: "Натомість, за словами Юлії Засоби, законодавство не зобов’язує ТЦК розподіляти "безконтрактних" добровольців до обраного ними військового підрозділу. Вирішальну роль може зіграти те, що військова частина належить до переліку тих, які треба укомплектувати першочергово. Якщо підрозділ не входить до такого переліку, відмова з боку територіального центру комплектування законна".

Читайте також: Мобілізований і контрактник: яка різниця в умовах військової служби

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Теми: рекрутингМіноборони
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