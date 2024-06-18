Рекрутинговая система ориентирована на заключение контракта − УП
Рекрутинговая система по сравнению с мобилизацией ориентирована на заключение контракта для прохождения военной службы.
Источник: статья "Украинской правды" "Нам твое отношение до задницы". Что не так с рекрутингом в украинскую армию"
Дословно из текста: "Рекрутинговая система и ее преимущества по сравнению с мобилизацией ориентирована на заключение контракта для прохождения военной службы".
Детали: Юрист общественной организации "Юридическая Сотня" Юлия Засоба в комментарии УП отмечает, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны учитывать отношение из подразделения только в случае заключения контракта.
Если человек имеет рекомендательное письмо и заключает контракт, представитель ТЦК и СП должен распределить его по месту службы, указанному в документе. Отказывать в таком случае незаконно.
Чтобы защитить свои права в случае отказа рекрут может обратиться в часть, которая предоставила отношение, Министерство обороны, Военную службу правопорядка, а также в суд.
Дословно из статьи: "Вместе с тем, по словам Юлии Засобы, законодательство не обязывает ТЦК распределять "бесконтрактных" добровольцев в выбранное ими военное подразделение. Решающую роль может сыграть то, что воинская часть относится к перечню тех, которые надо укомплектовать в первую очередь. Если подразделение не входит в такой перечень, отказ со стороны территориального центра комплектования законен".
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Предыстория:
- Министерство обороны в ноябре 2023 года вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.
- В феврале 2024 года МОУ открыло первый рекрутинговый центр во Львове. Сейчас их уже 25. За четыре месяца работы в рекрутинговые центры Министерства обороны Украины обратились 7,4 тысячи человек, среди них − более 200 уже в военной форме.
- По данным Министерства обороны, по состоянию на май 2024 года соотношение добровольцев и мобилизованных, которые пришли в армию, составляет 1 к 3.