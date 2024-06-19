РосЗМІ заявили, що Кім Чен Ин "повністю підтримує" агресію Росії
Російські пропагандистські видання заявили, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" російській агресії в Україні під час візиту правителя Кремля в КНДР.
Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости, Sky news, південнокорейське інформагентство Yonhap і центральне інформаційне агентство КНДР
Деталі: Повідомляється, що переговори Путіна і Кіма за участю делегацій тривали близько півтори години.
Пряма мова Кіма (цитата за РИА Новости): "Уряд Корейської Народної Демократичної Республіки оцінює важливу місію і роль сильної Російської Федерації в підтримці стратегічної стабільності та балансу у світі, а також висловлює повну підтримку та солідарність російському уряду, армії та народу у виконанні спеціальної військової операції на Україні для захисту суверенітету, інтересів безпеки, а також територіальної цілісності".
Деталі: За словами північнокорейського диктатора, ситуація у світі швидко змінюється і стає складнішою, і "в цих умовах Пхеньян має намір зміцнювати стратегічне спілкування з Москвою".
Російські пропагандисти пишуть, що Кім запевнив, що "КНДР буде беззастережно підтримувати всю політику Росії".
Схожі цитати Кіма опублікували і видання Sky news та Yonhap. Вони переказували повідомлення, опубліковані на російських пропагандистських сайтах ТАСС і РИА Новости.
Sky news пише, що візит Путіна в Пхеньян, імовірно, змінить відносини між Росією і КНДР у той час, коли обидві країни стикаються з міжнародною ізоляцією.
Центральне інформаційне агентство КНДР у своїй традиційній пишномовній манері повідомило, що Кім, "не стримуючи радості", особисто зустрічав Путіна в аеропорту і супроводжував до місця ночівлі, ведучи "задушевну розмову".
Також видання пише, що обидва політики, насолоджуючись "чудовим нічним краєвидом", ділилися "потаємними думками і обмінялися думками для надійнішого розвитку відносин між КНДР і РФ". Будь-яких цитат про підтримку Кімом російської війни ЦТАК не наводить.
Передісторія:
- У березні Південна Корея повідомила, що КНДР з минулого року відправила в Росію близько 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.
- Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що заводи з виробництва боєприпасів Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб постачати зброю до Росії.
- Американська сторона має інформацію, підтверджену супутниковими знімками про те, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами.
- В середині червня міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік повідомив, що КНДР відправила до Росії щонайменше 10 тисяч морських контейнерів, які можуть містити до 4,8 мільйона артилерійських снарядів.