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РосЗМІ заявили, що Кім Чен Ин "повністю підтримує" агресію Росії

Ірина БалачукСереда, 19 червня 2024, 11:18
РосЗМІ заявили, що Кім Чен Ин повністю підтримує агресію Росії
Кім і Путін на зустрічі у КНДР. Фото з сайту Кремля

Російські пропагандистські видання заявили, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" російській агресії в Україні під час візиту правителя Кремля в КНДР.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости, Sky news, південнокорейське інформагентство Yonhap і центральне інформаційне агентство КНДР

Деталі: Повідомляється, що переговори Путіна і Кіма за участю делегацій тривали близько півтори години.

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Пряма мова Кіма (цитата за РИА Новости): "Уряд Корейської Народної Демократичної Республіки оцінює важливу місію і роль сильної Російської Федерації в підтримці стратегічної стабільності та балансу у світі, а також висловлює повну підтримку та солідарність російському уряду, армії та народу у виконанні спеціальної військової операції на Україні для захисту суверенітету, інтересів безпеки, а також територіальної цілісності".

Деталі: За словами північнокорейського диктатора, ситуація у світі швидко змінюється і стає складнішою, і "в цих умовах Пхеньян має намір зміцнювати стратегічне спілкування з Москвою".

Російські пропагандисти пишуть, що Кім запевнив, що "КНДР буде беззастережно підтримувати всю політику Росії".

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Схожі цитати Кіма опублікували і видання Sky news та Yonhap. Вони переказували повідомлення, опубліковані на російських пропагандистських сайтах ТАСС і РИА Новости.  

Sky news пише, що візит Путіна в Пхеньян, імовірно, змінить відносини між Росією і КНДР у той час, коли обидві країни стикаються з міжнародною ізоляцією.

Центральне інформаційне агентство КНДР у своїй традиційній пишномовній манері повідомило, що Кім, "не стримуючи радості", особисто зустрічав Путіна в аеропорту і супроводжував до місця ночівлі, ведучи "задушевну розмову".

Також видання пише, що обидва політики, насолоджуючись "чудовим нічним краєвидом", ділилися "потаємними думками і обмінялися думками для надійнішого розвитку відносин між КНДР і РФ". Будь-яких цитат про підтримку Кімом російської війни ЦТАК не наводить.

Передісторія:

Теми: ПутінКНДРвійна
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