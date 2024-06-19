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РосСМИ заявили, что Ким Чен Ын "полностью поддерживает" агрессию России

Ирина БалачукСреда, 19 июня 2024, 11:18
РосСМИ заявили, что Ким Чен Ын полностью поддерживает агрессию России
Ким и Путин на встрече в КНДР. Фото с сайта Кремля

Российские пропагандистские издания заявили, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын выразил "полную поддержку" российской агрессии в Украине во время визита правителя Кремля в КНДР.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости, Sky news, южнокорейское информагентство Yonhap и центральное информационное агентство КНДР

Детали: Сообщается, что переговоры Путина и Кима с участием делегаций продолжались около полутора часов.

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Прямая речь Кима (цитата по РИА Новости): "Правительство Корейской Народной Демократической Республики оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности".

Детали: По словам северокорейского диктатора, ситуация в мире быстро меняется и становится сложнее, и "в этих условиях Пхеньян намерен укреплять стратегическое общение с Москвой".

Российские пропагандисты пишут, что Ким заверил, что "КНДР будет безоговорочно поддерживать всю политику России".

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Похожие цитаты Кима опубликовали и издания Sky news и Yonhap. Они пересказівали сообзения, опубликованные на российских пропагандистских сайтах ТАСС и РИА Новости.

Sky news пишет, что визит Путина в Пхеньян, вероятно, изменит отношения между Россией и КНДР в то время, когда обе страны сталкиваются с международной изоляцией.

Центральное информационное агентство КНДР в своей традиционной высокопарной манере сообщило, что Ким, "не сдерживая радости", лично встречал Путина в аэропорту и сопровождал к месту ночлега, , ведя "задушевный разговор".

Также издание пишет, что оба политика, наслаждаясь "замечательным ночном пейзажем", делились "сокровенными думами и обменялись мнениями для более надежного развития отношений между КНДР и РФ". Каких-либо цитат о поддержке Кимом российской войны ЦТАК не приводит.

Предыстория:

Темы: ПутинКНДРвойна
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