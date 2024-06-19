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Замах на мера-колаборанта Куп’янська: Мацегора перебуває в стані штучної коми – джерело

Валентина РоманенкоСереда, 19 червня 2024, 15:36
Замах на мера-колаборанта Куп’янська: Мацегора перебуває в стані штучної коми – джерело
Геннадій Мацегора. фото з відкритих джерел

Ексмер міста Куп'янськ Геннадій Мацегора, який співпрацював із російськими окупантами, після замаху перебуває в стані медикаментозної коми.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ

Пряма мова: "Живим назвати це важко, але формально не мертвий, введений у стан штучної коми".

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Деталі: Мацегору розстріляли біля його будинку в Старому Осколі Бєлгородської області РФ. Його екстрено госпіталізували в Москву.

10 червня російські ЗМІ повідомили про смерть Мацегори після замаху. Пізніше виявилось, що цю інформацію оприлюднив фейковий акаунт. 

Офіційно в ГУР не коментують, хто саме причетний до замаху на ексмера-колаборанта, але за даними джерел "Української правди", це операція української розвідки.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Міський голова Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора, якого 2020 року було обрано від партії ОПЗЖ, після повномасштабного вторгнення РФ сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в місті.
  • Прокуратура області повідомила про підозру Мацегорі у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та у державній зраді.
  • Пізніше колаборант втік до Росії 

Теми: колаборантидержзрадаГУР
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