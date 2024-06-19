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После покушения мэр-коллаборант Купянска находится в состоянии искусственной комы – источник

Валентина РоманенкоСреда, 19 июня 2024, 15:36
После покушения мэр-коллаборант Купянска находится в состоянии искусственной комы – источник
Геннадий Мацегора. фото из открытых источников

Экс-мэр города Купянск Геннадий Мацегора, который сотрудничал с российскими оккупантами, после покушения находится в состоянии медикаментозной комы.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ

Прямая речь: "Живым назвать это трудно, но формально не мертв, введен в состояние искусственной комы".

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Детали: Мацегору расстреляли возле его дома в Старом Осколе Белгородской области РФ. Его экстренно госпитализировали в Москву.

10 июня российские СМИ сообщили о смерти Мацегоры после покушения. Позже оказалось, что эту информацию обнародовал фейковый аккаунт.

Официально в ГУР не комментируют, кто именно причастен к покушению на экс-мэра-коллаборанта, но по данным источников "Украинской правды", это операция украинской разведки.

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Предыстория:

  • Мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, после полномасштабного вторжения РФ сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.
  • Прокуратура области сообщила о подозрении Мацегоре в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и в государственной измене.
  • Позже коллаборант сбежал в Россию.

Темы: коллаборантыгосизменаГУР
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