После покушения мэр-коллаборант Купянска находится в состоянии искусственной комы – источник

Экс-мэр города Купянск Геннадий Мацегора, который сотрудничал с российскими оккупантами, после покушения находится в состоянии медикаментозной комы.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ

Прямая речь: "Живым назвать это трудно, но формально не мертв, введен в состояние искусственной комы".

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Детали: Мацегору расстреляли возле его дома в Старом Осколе Белгородской области РФ. Его экстренно госпитализировали в Москву.

10 июня российские СМИ сообщили о смерти Мацегоры после покушения. Позже оказалось, что эту информацию обнародовал фейковый аккаунт.

Официально в ГУР не комментируют, кто именно причастен к покушению на экс-мэра-коллаборанта, но по данным источников "Украинской правды", это операция украинской разведки.

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