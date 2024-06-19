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В РФ більше доби горить нафтобаза, яку атакували українські дрони

Альона Мазуренко Середа, 19 червня 2024, 18:58
В РФ більше доби горить нафтобаза, яку атакували українські дрони
ФОТО - "СХЕМИ"

На російській нафтобазі у місті Азов Ростовської області, яку в ніч на 18 червня, атакували безпілотники, не вдається стабілізувати ситуацію і сталася розгерметизація 2-го резервуара з паливом. 

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв

Пряма мова: "Не вдається стабілізувати ситуацію на нафтобазі в Азові, де напередодні виникла пожежа внаслідок атаки БПЛА. Ліквідувати загоряння досі не виходить. О 16:40 сталася розгерметизація 2-го резервуара".

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Деталі: Голубєв додав, що російські надзвичайники намагаються загасити пожежу.

Нагадаємо: 

  • Уночі 18 червня у місті Азов Ростовської області РФ унаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами. Російські Telegram-канали писали, що перед тим місцеві мешканці чули 5 вибухів.
  • Співрозмовник "Української правди" в СБУ повідомив, що їхні безпілотники атакували ростовські нафтобази "Азовпродукт" і Азовську філію ТОВ "Доннєфтєпродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом.
  • Видання "Схеми" показало наслідки атаки безпілотників на НПЗ російського міста Азов у Ростовській області РФ в ніч на 18 червня. Вдень там ще тривала пожежа.

Теми: нафтаРосіябезпілотникипожежа
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