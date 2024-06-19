В РФ більше доби горить нафтобаза, яку атакували українські дрони
Середа, 19 червня 2024, 18:58
На російській нафтобазі у місті Азов Ростовської області, яку в ніч на 18 червня, атакували безпілотники, не вдається стабілізувати ситуацію і сталася розгерметизація 2-го резервуара з паливом.
Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв
Пряма мова: "Не вдається стабілізувати ситуацію на нафтобазі в Азові, де напередодні виникла пожежа внаслідок атаки БПЛА. Ліквідувати загоряння досі не виходить. О 16:40 сталася розгерметизація 2-го резервуара".
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Деталі: Голубєв додав, що російські надзвичайники намагаються загасити пожежу.
Нагадаємо:
- Уночі 18 червня у місті Азов Ростовської області РФ унаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами. Російські Telegram-канали писали, що перед тим місцеві мешканці чули 5 вибухів.
- Співрозмовник "Української правди" в СБУ повідомив, що їхні безпілотники атакували ростовські нафтобази "Азовпродукт" і Азовську філію ТОВ "Доннєфтєпродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом.
- Видання "Схеми" показало наслідки атаки безпілотників на НПЗ російського міста Азов у Ростовській області РФ в ніч на 18 червня. Вдень там ще тривала пожежа.