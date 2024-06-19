В РФ більше доби горить нафтобаза, яку атакували українські дрони

На російській нафтобазі у місті Азов Ростовської області, яку в ніч на 18 червня, атакували безпілотники, не вдається стабілізувати ситуацію і сталася розгерметизація 2-го резервуара з паливом.

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв

Пряма мова: "Не вдається стабілізувати ситуацію на нафтобазі в Азові, де напередодні виникла пожежа внаслідок атаки БПЛА. Ліквідувати загоряння досі не виходить. О 16:40 сталася розгерметизація 2-го резервуара".

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Деталі: Голубєв додав, що російські надзвичайники намагаються загасити пожежу.

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